أعمال جمعت محمد هنيدي مع المخرج سامح عبد العزيز في دراما رمضان 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 02:55 مساءً - بعد اعتذار المخرج وائل فرج عن عدم إخراج مسلسل الفنان محمد هنيدي "شهادة معاملة أطفال"، يستكمل المخرج سامح عبد العزيز تصوير المشاهد المتبقية، ليسجل بذلك التعاون الثالث بينهما في دراما رمضان، وسوف نستعرض في هذا الموضوع الأعمال الدرامية التي جمعت المخرج سامح عبد العزيز بالفنان محمد هنيدي.

محمد هنيدي مع سامح عبد العزيز في "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"

يعود المخرج سامح عبد العزيز للعمل مع الفنان محمد هنيدي مرة أخرى في الدراما التلفزيونية بعدما قدّما معاً مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة"، والذي عُرض خلال الماراثون الرمضاني في عام 2011.

تدور أحداث المسلسل حول مدرس أول لغة عربية، أستاذ رمضان، الذي يعيش في إحدى القرى الريفية، تدعى "ميت باريز"، وهو محبوب جداً من أهالي القرية، ويحاول استغلال حبهم لكى ينير بصيرتهم لما يفعله العمدة، وطلبه عضو مجلس الشعب عن هذه القرية من فساد، وفي وسط الأحداث يذهب إلى فرنسا، وتحدث له بعض المفارقات الكوميدية.

وشاركه بطولة المسلسل كل من ليلى طاهر، طارق عبدالعزيز، نسرين إمام، نهال عنبر، كريمة مختار، ومن تأليف يوسف معاطي.

محمد هنيدي مع سامح عبد العزيز في "أرض النفاق"

تعاون الثنائي هنيدي وعبد العزيز في مسلسل "أرض النفاق" في عام 2018، والذي سجل آخر ظهور لـ هنيدي في الدراما، وهو العمل المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتي تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم، وقام ببطولته: فؤاد المهندس، شويكار، سميحة أيوب، حسن مصطفى، وعبدالرحيم الزرقاني، ومن إخراج فطين عبدالوهاب.

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وتحدث محمد هنيدي لموقع " ET بالعربي"، وكشف عن مصير الجزء الثاني من مسلسله "أرض النفاق"، خاصة بعد وفاة أحد أبطاله، وهي الفنانة دلال عبد العزيز، حيث قال: "أرض النفاق أنا بعشقه، وجيت في وقت وأكدت لو هشتغل مسلسل هعمل (أرض النفاق)، الحمد لله حبيته جداً ورد فعله مع الناس كان جميل جداً، معظم الشركات حابين ده بس عايزين حاجة جديدة دلوقتي".

وتابع محمد هنيدي: "لكن لازم نعمل (أرض النفاق 2) إن شاء الله بيتكتب وبنشتغل عليه لأن الناس حبوه، ممكن ينزل في موسم رمضان، وممكن خارج رمضان، أعمله 10 حلقات، بنفكّر لِيه في أكتر من فكرة عشان يتعمل كويس".

وشارك في المسلسل بجانب محمد هنيدي، كل من: هَنا شيحة، دلال عبد العزيز، سامي مغاوري، سيناريو أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز، وهو مأخوذ عن قصة للكاتب يوسف السباعي.

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سامح عبد العزيز مع هنيدي في "شهادة معاملة أطفال"

يذكر أن المخرج وائل فرج قد أعلن بشكلٍ مفاجئ اعتذاره عن عدم استكمال عمله بمسلسل "شهادة معاملة أطفال" للفنان محمد هنيدي، والذي من المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، بسبب أمور فنية، وذلك بعد شهر كامل من بداية تصوير العمل، الذي انطلق منتصف ديسمبر الماضي، بعد فترة من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.

وكتب وائل فرج في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يعلن به اعتذاره عن عدم استكمال العمل بالمسلسل.

المخرج وائل فرج يعلن اعتذاره عن عدم استكمال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"- الصورة من حسابه بموقع فيسبوك

وقد تدارك صنّاع مسلسل "شهادة معاملة أطفال" هذا الأمر على الفور، وقاموا بالاستعانة بالمخرج سامح عبدالعزيز بدلاً عن المخرج وائل فرج، والذي قام على الفور باستكمال تصوير مشاهد العمل بداية من الإثنين 13 يناير، مع وضع خطة تصوير مكثفة للانتهاء من العمل بالتزامن مع عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، خاصة أن العمل يدور في 30 حلقة، وانطلق تصويره متأخراً بعض الشيء.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة: محمد هنيدي، نهى عابدين، جيهان خليل، خالد أنور، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى صالح، وعدد آخر من الفنانين. وتدور الأحداث في إطار كوميدي؛ حيث يُجسد هنيدي شخصية محامٍ، يفيق من غيبوبة لمدة 20 سنة، ويواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

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