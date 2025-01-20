شكرا لقرائتكم خبر عن أوامر متوقعة سيمررها "ترامب" في يومه الأول بعد العودة للبيت الأبيض والان نبدء بالتفاصيل



إغلاق الحدود ومواجهة المهاجرين



التحقيق في العلاجات الهرمونية



العفو عن المدانين في أحداث الكابيتول



الرسوم الجمركية الجديدة

الدمام - شريف احمد - قبل أيام من حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد بأنه سيوقع عددًا "قياسيًا" من المراسيم الرئاسية فور أدائه اليمين الدستورية اليوم الاثنين في واشنطن.وفي مقابلة هاتفية مع شبكة "إن بي سي نيوز"، قال ترامب الذي سيصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة إنه لا يملك رقمًا دقيقًا في ذهنه، لكنه يتوقع أن يوقع عددا "قياسيا" من المراسيم اعتبارًا من بعد ظهر الاثنين.وتشير التصريحات التي أطلقها ترامب خلال حملته الانتخابية إلى مجموعة من الإجراءات المثيرة للجدل التي قد يبدأ تنفيذها فور توليه المنصب، إليك الأهم.أكد ترامب عزمه إغلاق الحدود الجنوبية، وفرض قيود صارمة على الهجرة، بما في ذلك تجديد حظر دخول مهاجرين من دول معينة. كما يهدد بإنهاء منح حق المواطنة التلقائي للأطفال المولودين في الولايات المتحدة من مهاجرين غير شرعيين، وحجب الموارد الفيدرالية عن المدن التي توفر الملاذ للمهاجرين. وصرح في يوليو الماضي: "سأغلق الحدود، وأفرض حظرًا على الدخول منذ اليوم الأول، وأوقف قبول اللاجئين، وأمنع الإرهابيين من استعمار أمريكا".من المتوقع أن يوجه ترامب إدارة الغذاء والدواء لإجراء تحقيق مستقل في تأثير العلاجات الهرمونية المستخدمة للمتحولين جنسيًا، مع التركيز على العلاقة المحتملة بين هذه العلاجات والاكتئاب الشديد والسلوك العنيف.ضمن وعوده الانتخابية، تعهد ترامب بمنح عفو شامل لأكثر من 1500 شخص أدينوا بجرائم تتعلق باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وأشار في مقابلة مع مجلة TIME: "سأصدر العفو في الدقائق التسع الأولى إذا كانوا غير عنيفين وعوقبوا بلا مبرر."إلغاء سياسات بايدن المناخيةيتوقع أن يلغي ترامب العديد من سياسات إدارة بايدن المتعلقة بالمناخ والطاقة، بعد دعم مالي كبير من قادة صناعة النفط والغاز.وتشمل هذه الإجراءات:الانسحاب مجددًا من اتفاقية باريس للمناخ.رفع التعليق على تصدير الغاز الطبيعي المسال.توسيع التنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه الفيدرالية.إلغاء لوائح وكالة حماية البيئة بشأن انبعاثات السيارات.تشمل الخطط الاقتصادية فرض رسوم جمركية متزايدة تدريجيًا بنسبة تتراوح بين 2% و5% شهريًا، مع تهديدات بفرض زيادات تصل إلى 60% على الواردات الصينية وما بين 10% و20% على الواردات الأوروبية.