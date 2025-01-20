- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأسماء من قائمة المدعوين.. من يحضر حفل تنصيب ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يتولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليوم منصبه الجديد ليكون الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، وثاني رئيس أمريكي يشغل المنصب لدورتيين غير متتاليتين، عقب حل التنصيب الذي سيحضره عدد من الشخصيات العالمية الهامة.
ورغم نقل فعاليات حفل التنصيب إلى دخل مبنى الكونجرس بسبب ظروف البرد القارس، يظل العدد يسمح بحضور كم كبير من الشخصيات الهامة
إليك أهم الشخصيات المدعوة والمتوقع حضورها بحسب ما ذكرته شبكة CNBC:
من أبرز المدعوين:
الرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي
رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني
رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان
زعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج
الرئيس الإكوادوري، دانييل نوبوا
السياسي اليميني الفرنسي، إريك زيمور
من أبرز المتوقع حضورهم:
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن وزوجته جيل
نائبة الرئيس المنتهية ولايته، كامالا هاريس وزوجها
الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما
الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون وزوجته هيلاري
الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش وزوجته لورا
وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا
وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار
رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك
رجل الأعمال الأمريكي، جيف بيزوس
رجل الأعمال الأمريكي، مارك زوكربيرغ
الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشيو
الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان
الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي
الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك
الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، دارا خسروشاهي
يجري التخطيط لحفل تنصيب الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب من قبل اللجنة المشتركة للكونجرس المعنية بحفلات التنصيب، التي تقودها هذا العام السيناتور إيمي كلوبوشار، وهي ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، على ثمانية أحداث في يوم التنصيب كالتالي:
متى يبدأ تنصيب ترامب؟
ومن المقرر أن تبدأ مراسم التنصيب في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، تمهيدا لأداء ترامب اليمين الدستورية في حوالي الظهر، عندما يصبح رئيسًا.
وكان من المقرر في البداية أن تقام المراسم على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، لكن الرئيس المنتخب قرر نقل المراسم إلى قاعة الكابيتول بسبب درجات الحرارة الباردة المتوقعة في واشنطن يوم الاثنين.
ورغم نقل فعاليات حفل التنصيب إلى دخل مبنى الكونجرس بسبب ظروف البرد القارس، يظل العدد يسمح بحضور كم كبير من الشخصيات الهامة
إليك أهم الشخصيات المدعوة والمتوقع حضورها بحسب ما ذكرته شبكة CNBC:
من أبرز المدعوين:
الرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي
رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني
رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان
زعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراج
الرئيس الإكوادوري، دانييل نوبوا
السياسي اليميني الفرنسي، إريك زيمور
من أبرز المتوقع حضورهم:
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن وزوجته جيل
نائبة الرئيس المنتهية ولايته، كامالا هاريس وزوجها
الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما
الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون وزوجته هيلاري
الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش وزوجته لورا
وزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيوايا
وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار
رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك
رجل الأعمال الأمريكي، جيف بيزوس
رجل الأعمال الأمريكي، مارك زوكربيرغ
الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشيو
الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمان
الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشاي
الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك
الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، دارا خسروشاهي
فعاليات تنصيب ترامب
يجري التخطيط لحفل تنصيب الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب من قبل اللجنة المشتركة للكونجرس المعنية بحفلات التنصيب، التي تقودها هذا العام السيناتور إيمي كلوبوشار، وهي ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، على ثمانية أحداث في يوم التنصيب كالتالي:
- الموكب إلى الكابيتول
- حفل أداء اليمين لنائب الرئيس
- حفل أداء اليمين للرئيس
- الخطاب الافتتاحي
- المغادرة الفخرية للرئيس المنتهية ولايته ونائب الرئيس
- حفل التوقيع، حيث يوقع الرئيس الجديد على الترشيحات أو المذكرات أو الإعلانات أو الأوامر التنفيذية
- الغداء الافتتاحي
- مرور المراجعة، حيث يقوم الرئيس ونائب الرئيس بمراجعة القوات العسكرية
- الاستعراض الرئاسي الذي سيقام في ساحة كابيتال وان في وسط واشنطن بسبب البرد.
متى يبدأ تنصيب ترامب؟
ومن المقرر أن تبدأ مراسم التنصيب في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، تمهيدا لأداء ترامب اليمين الدستورية في حوالي الظهر، عندما يصبح رئيسًا.
وكان من المقرر في البداية أن تقام المراسم على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، لكن الرئيس المنتخب قرر نقل المراسم إلى قاعة الكابيتول بسبب درجات الحرارة الباردة المتوقعة في واشنطن يوم الاثنين.