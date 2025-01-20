شكرا لقرائتكم خبر عن أهم الأسماء من قائمة المدعوين.. من يحضر حفل تنصيب ترامب؟ والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات تنصيب ترامب

الموكب إلى الكابيتول

حفل أداء اليمين لنائب الرئيس

حفل أداء اليمين للرئيس

الخطاب الافتتاحي

المغادرة الفخرية للرئيس المنتهية ولايته ونائب الرئيس

حفل التوقيع، حيث يوقع الرئيس الجديد على الترشيحات أو المذكرات أو الإعلانات أو الأوامر التنفيذية

الغداء الافتتاحي

مرور المراجعة، حيث يقوم الرئيس ونائب الرئيس بمراجعة القوات العسكرية

الاستعراض الرئاسي الذي سيقام في ساحة كابيتال وان في وسط واشنطن بسبب البرد.

الدمام - شريف احمد - يتولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليوم منصبه الجديد ليكون الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة الأمريكية، وثاني رئيس أمريكي يشغل المنصب لدورتيين غير متتاليتين، عقب حل التنصيب الذي سيحضره عدد من الشخصيات العالمية الهامة.ورغم نقل فعاليات حفل التنصيب إلى دخل مبنى الكونجرس بسبب ظروف البرد القارس، يظل العدد يسمح بحضور كم كبير من الشخصيات الهامةإليك أهم الشخصيات المدعوة والمتوقع حضورها بحسب ما ذكرته شبكة CNBC:من أبرز المدعوين:الرئيس الصيني، شي جين بينغالرئيس الأرجنتيني، خافيير ميليرئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلونيرئيس وزراء المجر، فيكتور أوربانزعيم حزب الإصلاح البريطاني، نايجل فاراجالرئيس الإكوادوري، دانييل نوبواالسياسي اليميني الفرنسي، إريك زيمورمن أبرز المتوقع حضورهم:الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن وزوجته جيلنائبة الرئيس المنتهية ولايته، كامالا هاريس وزوجهاالرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباماالرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون وزوجته هيلاريالرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش وزوجته لوراوزير الخارجية الياباني، تاكيشي إيواياوزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكاررجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسكرجل الأعمال الأمريكي، جيف بيزوسرجل الأعمال الأمريكي، مارك زوكربيرغالرئيس التنفيذي لشركة تيك توك، شو تشيوالرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي، سام ألتمانالرئيس التنفيذي لشركة غوغل، ساندر بيتشايالرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوكالرئيس التنفيذي لشركة أوبر، دارا خسروشاهييجري التخطيط لحفل تنصيب الرئيس المنتخب ونائب الرئيس المنتخب من قبل اللجنة المشتركة للكونجرس المعنية بحفلات التنصيب، التي تقودها هذا العام السيناتور إيمي كلوبوشار، وهي ديمقراطية من ولاية مينيسوتا، على ثمانية أحداث في يوم التنصيب كالتالي:متى يبدأ تنصيب ترامب؟ومن المقرر أن تبدأ مراسم التنصيب في حوالي الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت الشرقي، تمهيدا لأداء ترامب اليمين الدستورية في حوالي الظهر، عندما يصبح رئيسًا.وكان من المقرر في البداية أن تقام المراسم على الواجهة الغربية لمبنى الكابيتول الأمريكي، لكن الرئيس المنتخب قرر نقل المراسم إلى قاعة الكابيتول بسبب درجات الحرارة الباردة المتوقعة في واشنطن يوم الاثنين.