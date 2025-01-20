آخرهم ياسمين عبد العزيز.. مشاهير ودعوا أحباءهم في بداية عام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 02:55 مساءً - ودّع عدد من المشاهير، بحالة من الحزن والأسى، أحباءهم في بداية عام 2025، وكان آخرهم الفنانة ياسمين عبد العزيز، التي ودّعت والدها أول أمس، السبت 18 يناير، بعد صراع مع المرض، ونعته من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

وفاة والد ياسمين عبد العزيز

في خبر صادم ومفاجئ لجميع جمهور ومحبي ياسمين عبد العزيز، أعلنت النجمة، يوم السبت 18 يناير، وفاة والدها، في منشور شاركته عبر حسابها على "إنستغرام"، جاء فيه: "توفي إلى رحمة الله أبويا"، وتابعت: "البقاء لله".

وقد انهالت التعليقات على منشور ياسمين عبد العزيز فور مشاركتها الخبر، حيث لاقت العديد من التعازي من زملائها في المجال الفني، مقدمين خالص تعازيهم في فقيدها، وقد جاء خبر وفاة والد ياسمين عبد العزيز بعد يومين من احتفالها بيوم ميلادها، الذي وافق يوم الخميس 16 يناير.

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وفاة الفنان فكري صادق والد الفنان مراد صادق

رحل عن عالمنا يوم 17 يناير الفنان فكري صادق، ونعى الفنان مراد فكري صادق، والده عبر حسابه على "فيسبوك"، حيث كتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة. البقاء لله".

وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير

رحلت عن عالمنا، صباح السبت الذي وافق 4 يناير، شقيقة الفنان أحمد بدير، وقد أعلن عن الوفاة الفنان منير مكرم؛ من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً: "التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير. الدوام لله".

وفاة والد الفنانة ألفت عمر

كما أعلنت الفنانة ألفت عمر عن وفاة والدها في 4 يناير الماضي، من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، قائلة: "مات أبي، مات أعظم الرجال. مع السلامة يا حبيبي".

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يمكنكم متابعة أصيلة وبتحب كل اللي حواليها.. بهذه الكلمات هنأ النجوم ياسمين عبد العزيز بيوم ميلادها

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