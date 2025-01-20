نجوم العالم في حفل Joy Awards.. تقدير وكلمات شكر وعرفان

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 20 يناير 2025 02:55 مساءً - شهدت العاصمة السعودية الرياض، مساء يوم السبت الماضي، الموافق 18 يناير، تجمعاً فنياً ضخماً لأبرز نجوم ومشاهير الفن والرياضة، بالإضافة للمؤثرين والشخصيات العامة؛ ليشهدوا فعاليات النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Awards.

ولم يقتصر حضور النجوم على الفنانين العرب فقط، بل جمع هذا العُرس الفني كوكبة ضخمة من نجوم التمثيل والغناء من العالم، فقد سجلت العديد من الدول من تركيا، إيطاليا، أمريكا، الهند، حضور هذا الحدث الفني الضخم.

وفي هذا التقرير التالي، سنرصد لكم نجوم العالم الذين حرصوا على حضور الحفل، وكيف تفاعلوا مع تواجدهم في هذا الحدث.

مورغان فريمان

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حصل مورغان فريمان في الحفل على جائزة إنجاز مدى الحياة، وسلمها له السيد أنتوني هوبكنز. وعند صعوده المسرح لتسلم الجائزة، قال في البداية "شكراً" باللغة العربية، وسط تصفيق الحضور، ثم امتدح هوبكنز، وأكمل: "السلام عليكم جميعاً"، ثم أعرب عن سعادته بكرم الضيافة من الشعب السعودي، وأكد أنها ستبقى في قلبه للأبد، أو على الأقل حتى الموت -على حد قوله- وأضاف أن تسلّم هذه الجائزة هو شرف كبير، وعبّر عن شكره للمستشار تركي آل الشيخ لدعمه، وجعل هذه اللحظة ممكنة، وأنهى كلمته بـ"شكراً".

أنتوني هوبكنز

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جاء حضور أنتوني هوبكنز في حفل Joy Awards بعد أن أقام حفلاً موسيقياً استثنائياً يوم الجمعة 19 يناير، جاء بعنوان "Life is a Dream" أو "الحياة حلم"، وذلك على مسرح بكر الشدي في "بوليفارد سيتي".

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وحضر هوبكنز الحفلين رفقة زوجته ستيلا أرويافي. وأعرب الزوجان من على السجادة الخزامية لحفل Joy Awards عن سعادتهما بتواجدهما، حيث قالت أرويافي: " إنه لشرف أن أكون متواجدة في هذه المدينة الجميلة"، بينما قال هوبكنز: "من الرائع أن أكون هنا".

وتُعد زيارة أنتوني هوبكنز لـ Joy Awards هي الثانية، حيث حلَّ ضيفاً العام الماضي، وحصل على جائزة إنجاز مدى الحياة في الحفل.

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أندريا بوتشيلي

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كان حضور النجم الأوبرالي الإيطالي أندريا بوتشيلي بمثابة مفاجأة الحفل، فقد قدم أغنيته الشهيرة Con Te Partirò/ Time To Say Goodbye، على النغمات الشرقية للأوركسترا الحاضرة في الحفل، ثم أكمل أداءه على المسرح بديو جمعه بفنان العرب محمد عبده، حيث عزف بوتشيلي على البيانو ليغني محمد عبده أغانيه التي كتب كلماتها الأمير الشاعر الراحل بدر بن عبد المحسن، ثم يعود بوتشيلي لغناء مقطع صغير من Con Te Partirò، اختتم بها هذه الفقرة المذهلة.

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وقبل مشاركته في الحفل، ومن على السجادة الخزامية، أعرب بوتشيلي عن سعادته بالتواجد، حيث قال إنه زار السعودية العديد من المرات، وإنه شديد الإعجاب بالصحراء والسلام والهدوء في السعودية، وأضاف أن هدفه هو إحضار الثقافة والموسيقى الإيطالية هنا.

ومن خلال حسابه الرسمي على إنستغرام، شارك بوتشيلي العديد من صور الحفل، من بينها صورة له وهو يحمل جائزته، الديو الغنائي الذي جمعه بفنان العرب محمد عبده، وكذلك صورة له وهو يضع بصماته في «الأرز»، وذلك للحصول على بصماته على جدار الشهرة بموسم الرياض، الذي شهد توقيع العديد من النجوم حول العالم.

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توبا بويوك أوستون

لفتت النجمة التركية توبا بويوك أوستون الأنظار إليها منذ اللحظة الأولى لها على السجادة الخزامية، وما جذب إليها الاهتمام أكثر هو تحدثها باللغة العربية على المسرح، حين اعتلائها المسرح لتقديم جائزة "الممثل المفضل"، التي كانت من نصيب هشام ماجد عن فيلم "إكس مراتي"، حيث قالت: "شو هالليلة الحلوة بقلب الرياض"، لتنال هذه الكلمات البسيطة إعجاب الحضور الذين تفاعلوا معها بالتصفيق.

هريثريك روشان

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النجم الهندي هريثريك روشان تسلم جائزة صناع الترفيه الفخرية، وفي كلمة قبوله للجائزة وجّه الشكر لجميع القائمين على الحفل.

شرادها كابور

في ثوبها الهندي التقليدي، تألقت شرادها كابور على خشبة المسرح لتقديم جائزة المسلسل المشرقي المفضل، والتي ذهبت لمسلسل "مدرسة الروابي للبنات" الموسم الثاني، وحين دخولها المسرح، حيَّت الحضور بـ"السلام عليكم"، معبرة عن سعادتها بالتواجد في حفل Joy Awards، مسلطة الضوء على الحب والتقدير الذي تتلقاه الأفلام الهندية من السعودية.

هاندا آرتشيل

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قدمت النجمة التركية هاندا آرتشيل جائزة صناع الترفيه الفخرية للمصمم زهير مراد، صاحب توقيع فستانها. وعبر حسابها على إنستغرام، عبّرت عن امتنانها وسعادتها بمشاركتها في الحدث، حيث شاركت مجموعة من صورها من السجادة الخزامية، وأرفقتها بتعليق: "شكراً لكم على هذه الليلة السحرية التي عشتها الليلة الماضية، لقد كان من دواعي سروري، كما هو الحال دائماً".

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وشاركت صوراً أخرى، وجّهت فيها الشكر لزهير مراد، حيث كتبت: "فستاني الليلة الماضية كان من تصميم زهير مراد، مما جعلني أشعر وكأنني أرتدي مجرة من النجوم".

فهرية أفجين وبوراك أوزجيفيت

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حضر الزوجان فهرية أفجين وبوراك أوزجيفيت حفل توزيع جوائز Joy Awards، وقد جذبت فهرية أفجين الانتباه؛ بفضل إتقانها للغة الإنجليزية.

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وشارك الزوجان عبر حسابتهما بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام مجموعة من الصور توثيقاً للحدث، وعلّقت فهرية على صورها قائلة: "لحظات رائعة في حفل توزيع جوائز joy awards مع زوجي بوراك أوزجيفيت بجانبي. شكراً لك على رؤية اللمعان في عينيك دائماً"، ثم توجهت بالشكر للقائمين على إطلالتها وظهورها بالشكل المشرف، الذي يليق بالحدث.

هانز زيمر

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حضر المؤلف والمنتج الموسيقي هانز زيمر -الذي فاز بجائزتي أوسكار، وأربع جوائز غرامي- حفل توزيع جوائز صناع الترفيه Joy Aawrds، وتسلم جائزة إنجاز مدى الحياة، وسلمها له الموسيقار المصري العالمي عمر خيرت، كما قدم له خيرت الجائزة، لم يسع زيمر إلا أن ينحني لعمر خيرت؛ تقديراً وعرفاناً بفنه الذي ذاع صيته حول العالم.

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تاركان

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عاد المغني التركي تاركان بالجمهور لسنوات عديدة للوراء، حينما أدى ميدلي لأشهر أغانيه عبر السنوات، ومنها أغنيته الشهيرة şımarık التي اختتم بها الحفل.

باريس أردوتش

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وثَّق الممثل التركي باريس أردوتش، من خلال حسابه على إنستغرام، حضوره حفل Joy Awards 2025، من خلال نشر صورة له من على السجادة الخزامية، ومقطع فيديو للديو الغنائي الذي جمع أندريا بوتشيلي بفنان العرب محمد عبده، وصورة أخرى له من كواليس الحفل.

عفراء ساراتش أوغلي

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سجلت النجمة التركية عفراء ساراتش أوغلي حضورها حفل صناع الترفيه Joy Awards، وشاركت بعض الصور لها على السجادة الخزامية عبر حسابها بإنستغرام، وعلّقت بالقول: " أنا ممتنة للغاية لـ Joy Awards على هذه الأمسية التي لا تُنسى ولـ Gucci على جعلي أشعر وكأنني أميرة. ليلة لا تنسى حقاً!".

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ماثيو ماكونهي

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حصل ماثيو ماكونهي على جائزة شخصية العام، كما سلَّم جائزة أفضل ممثلة التي ذهبت للنجمة هنا الزاهد، والتي كان موقف مساعدتها لصعود سلم المسرح من أبرز لقطات الحفل.

يمكنك قراءة هذا الخبر: تكريم ماثيو ماكونهي بجائزة شخصية العام بحفل Joy Awards ...

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