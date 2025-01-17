كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2025 01:20 مساءً - أعلن الفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، على صفحته الشخصية بموقع «الفيس بوك» منذ قليل وفاة الفنان فكري صادق عن عمر يناهز 79 عاما.

ونعى الفنان مراد فكري صادق، والده عبر حسابه على "فيس بوك"، حيث كتب: "أبويا الفنان فكري صادق في ذمة الله، والجنازة بعد صلاة العصر من مسجد السيدة نفيسة... البقاء لله".

من هو فكري صادق؟

وُلد فكري صادق في 5 مايو 1945 بمحافظة القاهرة، وتخرج في معهد الفنون المسرحية ليبدأ مسيرته الفنية في السبعينيات.

تميزت مسيرته الفنية بتنوع أعماله بين السينما والمسرح والتلفزيون، حيث شارك في العديد من الأعمال المتميزة، من أبرزها فيلم "صور ممنوعة" عام 1972، ومسرحية "أزواج بلا ماضي" عام 1975، كما قدم العديد من الأدوار البارزة في أعمال مثل "امرأتان ورجل"، "زمن عماد الدين"، و"المرافعة".

ترك فكري صادق بصمة كبيرة في عالم الفن المصري، حيث اشتهر بأدائه المتميز وقدرته على تجسيد الشخصيات المختلفة ببراعة.

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