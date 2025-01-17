الغموض يسيطر على البرومو التشويقي لفيلم لأول مرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 يناير 2025 07:20 مساءً - "لأول مرة" من الأفلام المنتظر طرحها خلال شهر يناير الجاري بدور السينما، ويضم عدداً من النجوم وهم تارا عماد وعمر الشناوي نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس ومن تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام، في ثاني تعاون لهما بعد فيلم "كاملة" 2022 .

كيف كانت أجواء البرومو التشويقي لفيلم لأول مرة؟

طرحت الشركة المنتجة للعمل "هوليود فيلم" البرومو التشويقي للفيلم، والذي جاء محملاً بالغموض وبالصدمات أيضاً، حيث ظهر في أولى مشاهده بطل الفيلم حين يكشف عن مرضه الخطير قائلاً "أنا عندي الإيدز" ، هذا الأمر أثار تساؤلات حول طبيعة السر الخطير الذي سيغير مجرى حياة الزوجين خالد وغادة، والذي يجسد دورهما كل من عمر الشناوي وتارا عماد، وفي لقطات أخرى من البرومو يظهر باقي أبطال الفيلم في أجواء خيم عليها التوتر والقلق.

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جدير يالذكر أن فيلم " لأول مرة" شهد عرضه الأول في الدورة الـ 14 بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والتي انتهت فعاليتها خلال الأيام الماضية، إذ كان الفيلم مشاركاً في المسابقة القصيرة بالمهرجان.

آخر الأعمال الفنية لـ تارا عماد وعمر الشناوي

وتواجدت الفنانة تارا عماد في الدورة الـ 45 والسابقة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي من خلال فيلم "آخر ليالي الصيف" من إخراج فاطمة ياسر، وتم عرضه ضمن قسم "بانوراما مصرية.

وتدور أحداث الفيلم، حول 3 بنات خالات وهن: "فرح"، "رنا"، و"ليل"، يعدن بعد عامين من وفاة جدهن لتوديع منزل طفولتهن في الأردن قبل بيعه، ولكن تخفي "فرح" عنهما هذا السر، ويُشارك في بطولة الفيلم، كل من شهد الشاطر وفرح أبو غطاس، فيما تشارك تارا عماد أيضاً في العمل كأحد المنتجين المنفذين.

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بينما كانت آخر المشاركات الدرامية للفنان عمر الشناوي في موسم الأوف سيزون من خلال مسلسل "الوصفة السحرية" ودارت أحداثه خلال إطار اجتماعي حيث يستعرض المسلسل المشكلات الزوجية التي تواجه الأزواج في بداية حياتهم، وكيفية التغلب عليها ومحاربة الملل والأزمات المتتالية التي تنشأ عن اختلاف شخصياتهم، من خلال قصص متعددة لأبطال العمل.

وشارك في بطولة المسلسل شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، كارولين عزمي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج خيري سالم.

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