مدحت العدل صانع النجاحات مع أهم مطربي الوطن العربي أبرزهم عمرو دياب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 01:17 مساءً - بعيداً عن دراسته للطب وعمله كـ سيناريست بالسينما والدراما التلفزيونية، يعدّ مدحت العدل واحداً من شعراء الأغنية الذين قد حققوا نجاحاً كبيراً بمجال الأغنية منذ منتصف التسعينيات، حيث تعاون مع عدد كبير من المطربين على رأسهم عمرو دياب، محمد منير، سميرة سعيد، نوال الزغبي وآخرين، وذلك بكتابة عدد من الأغاني، كما كان له العديد من التجارب السينمائية الهامة التي كتب أغنياتها بأفلامه أيضاً وكانت تُعبر عن مرحلة اجتماعية محددة.

ويُوافق اليوم 13 يناير يوم ميلاد الكاتب والسيناريست مدحت العدل، الذي يُعد من أهم شركاء النجاح لدى العديد من أهم مطربي الوطن العربي أبرزهم الفنان عمرو دياب، الذي تمنى خلال تصريحات تلفزيونية عودته إلى السينما مرة أخرى، واصفاً عمرو بأن لديه خبرة وناضج بشكل كبير وكانت لديه القدرة على النجاح وسط كافة الأجيال.

نشأة مدحت العدل

ولد مدحت العدل في 13 من يناير عام 1955، في محافظة الدقهلية في مصر، وينتمي لعائلة فنية بامتياز؛ حيث إن أشقاءه هم الممثل سامي العدل، المنتج السينمائي جمال العدل، والمنتج والسيناريست محمد العدل، وكانيكتب الشعر خلال المرحلة الإعدادية، وكانت ميوله الدراسية أدبية، ولكنَّه دخل كلية الطب بعد حصوله على مجموع مرتفع في الثانويّة العامة، ليعمل بعدها في مهنة الطب لمدة 11 عاماً.

خلال عمله في الطب كان مدحت العدل يُمارس هوايته في كتابة الشعر، ثمَّ ترك الطب وتوَّجه لمجال المسرح، والمسلسلات، والسينما، وتفرغ كلياً للمجال الفني.

مدحت العدل يضع أولى بصمات عمرو دياب في السينما

مع بداية فترة التسعينيات وبشكلٍ محدد عام 1992، تم طرح الفيلم السينمائي "آيس كريم في جليم" من بطولة عمرو دياب وسيمون، وكانا رمزين للشباب في تلك الفترة، وجاء الفيلم من إخراج خيري بشارة، وكتب الفيلم وأغنياتهوكان واضحاً من خلال الفيلم والأغاني بأنها تُعبر عن ذلك الجيل الذي يواجه أزمة هوية وإثبات للذات من خلال تحقيق أحلامه وسعيه لذلك.

ونجح مدحت العدل بكتابة أشعار أغاني الفيلم المعبرة بشكلٍ حقيقي عن ذلك الجيل، لتُصبح تلك الأغاني، والفيلم بشكلٍ عام حاضراً حتى الآن معبراً عن الشباب بشكلٍ عام بأجياله المختلفة، وأصبح الفيلم من أهم علامات عمرو دياب المميزة في مسيرته الفنية.

كما كتب لعمرو دياب العديد من الأغاني نذكر منها: "ولا الليالي تهون، ورجعت من السفر، هواك حيرني، نفس المكان، عند حق، ملك إيديك، راجعين، حتمرد على الوضع، وغيرها الكثير والكثير من أغاني عمرو دياب المميزة.

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مدحت العدل حاضر بقوة في أغاني سينما الشباب

في عام 1993 تعاون الشاعرمع المخرج خيري بشارة مرة أخرى من خلال فيلم "أمريكا شيكا بيكا" من بطولة المطرب محمد فؤاد وكتب كلمات أغاني الفيلم والتي تعاون من خلالها مع الفنان الراحل أحمد الحجار. وتناول الفيلم أزمة الشباب وبشكلٍ خاص الهجرة والحلم الأمريكي، وعرض الفيلم من خلال أحداثه المعاناة التي يواجهها هؤلاء الشباب، وجاءت أغاني الفيلم تُعبر عن ذلك الجيل بشكل حقيقي وبواقعية شديدة.

كما كتب أيضاً لمحمد فؤاد عدد كبير من أهم أغانيه نذكر منها: "منه يا ليالي، ولا شوق ولا حب، علموك، نحلم، مين فينا، وغيرها الكثير من الأغاني".

وكذلك يُعد الشاعر مدحت العدل من أكثر المؤلفين المميزين في كتابة تترات المسلسلات، حيث تغنت أنغام بأجمل كلمات مدحت العدل من خلال تتر مسلسل "فاتن أمل حربي" للنجمة نيللي كريم؛ بأغنية "أنا مش ضعيفة"، والذي عُرض خلال المارثون الرمضاني 2022.

كما أبدعت نوال الزغبي في تتر مسلسل "لأعلى سعر" للفنانة نيللي كريم أيضاً بأغنية "الناس العزاز"، المسلسل الذي حقق نسب مشاهدات عالية جداً وقت عرضه ضمن دراما رمضان 2017.

وأبدع الكينج محمد منير مع كلمات مدحت العدل في أغنية تتر مسلسل "عملة نادرة" للنجمة نيللي كريم والذي تدور أحداثه فى إطار صعيدي، والأغنية من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان الراحل محمد رحيم، والذي عُرض في المارثون الرمضاني 2023.

كما كتب العديد من الأغاني لكبار مطربي الوطن العربي منها "يا جميل ياللي هنا - وين وفين - ولا هزني صوتك - أول ما عيني تشوفك" لمدحت صالح، وكذلك "غلطة مين" لليلى غفران، "منين لفين – ودور على الحنان" لمحمد عدوية، كما أشرف على إنتاج أوبريت القدس حترجع تاني في عام 2000.

وأيضًا "الليلة ليكي" لعلي الحجار، "صورك دي ذكرياتي" لميادة الحناوي" كلنا إنسان" لسميرة سعيد، وأيضًا أغنية "الأرض ستبقى عربية"، العمل الموسيقي الذي أطلقه الفنان ميشال فاضل ومن كلماته، احتفاءً بمتفوّقي مبادرة تحدّي القراءة العربي التي أطلقت في الإمارات العربية المتحدة عام 2019، والتي كانت بحضور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

مدحت العدل وبصمات قوية في السينما والدراما

كما كتب السيناريست والمؤلفالعديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الناجحة، ومن بينها أفلام "همام في أمستردام، شورت وفانلة وكاب، مافيا، الديلر، حرب الفراولة، أصحاب ولا بزنس، والبطل".

كما كتب عدة مسلسلات منها "محمود المصري، العندليب، الداعية، فوق مستوى الشبهات، لأعلى سعر، وغيرها من المسلسلات الناجحة؛ وخلال مسيرته الفنية كتب مسرحية واحدة بعنوان "كوكو شانيل" في عام 2021؛ والتي أعادت النجمة شريهان للمسرح مرة أخرى.

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