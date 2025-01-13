ميرنا وليد - بيروت - أنتج السعوديان أيمن النقيب وعبد الرحمن الطخيس الفيلم السعودي "ثقوب" الذي عرض في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة التي حملت عنوان "للسينما بيت جديد"، وبحسب ما أوردت الصفحة الرسمية للمهرجان فإن قصة العمل:"راكان وزوجته ريم يبحثان عن شقة للإيجار، وذلك عوض العيش مع والدته المسنة.
يبدو أنهما وجدا المكان المناسب، باستثناء الثقب في الجدار، الذي يبدو وكأن شخصًا ما قد ضربه بمطرقة. ومع ذلك، فإن راكان غير مهتم بشكل غريب، فهو بالكاد يتحدث مع زوجته. تدريجيًا، وبينما ننتقل من الحاضر إلى الماضي، نجمع معًا القصة التي تفسر سلسلة المكالمات غير المرغوب بها، واللقاءات العشوائية مع الشخصيات المشبوهة، والانفـ جارات العنـ يفة. وعندما يتعرض منزل والدته للسرقة، وتتعرض والدته للهجوم، يواجه الشخص الذي لم يكن يريد رؤيته على الإطلاق."
"ثقوب" بطولة الممثلين السعوديين مريم عبد الرحمن ومشعل المطيري، وتأليف فهد الاسطاء وعبد المحسن الضبعان الذي أخرج الفيلم أيضاً.
خلال تواجد سفيرة الإعلام الهادف رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر في المملكة العربية السعودية لتغطية فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي كان لها لقاءً مع المنتج أيمن النقيب، تشاهدون تفاصيله في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - المنتج أيمن النقيب : هذا ما يميز الفيلم السعودي " ثقوب " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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