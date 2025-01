شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات عالمية توقف إنتاجها بسبب حرائق لوس أنجلوس.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شعرت هوليوود بتأثيرات انتشار الحرائق في منطقة لوس أنجلوس الكبرى منذ 7 يناير الجارى في باليساديس، خاصة مع توقف إنتاج المسلسلات التلفزيونية مؤقتًا لحين السيطرة على الوضع.

أصبح الحريق في حي باسيفيك باليساديس هو الحريق الأكثر تدميراً في تاريخ المدينة، حيث دمر ما لا يقل عن 1000 مبنى.

وهذه مجموعة من المسلسلات التليفزيونية التي توقف إنتاجها بسبب حرائق لوس أنجلوس:

Doctor Odyssey

Grey’s Anatomy

NCIS

NCIS Origins

Hacks

Happy’s Place

Loot

Suits LA

Ted

Fallout

Abbott Elementary

All American

The Pitt

George & Mandy’s First Marriage



لا تزال حرائق الغابات فى مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية مشتعلة، وارتفع عدد القتلى إلى 16 شخصا، فى الوقت التي تواصل فيه طواقم رجال الإطفاء محاولة منع انتشار النيران قبل عودة الرياح القوية التي تهدد باتساع الحريق إلى بعض المناطق الأشهر فى المدينة.

وحسبما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، فإن خمس من الوفيات تسبب فيها حريق بلاسيدز، و11 أخرى ناجمة عن حريق أتون، بحسب ما أفاد مسئولو مقاطعة لوس أنجلوس.

وهناك مخاوف من أن تدفع الرياح النيران صوت متحف بول جيتى وجامعة كاليفورنيا، فى الوقت الذى تركت فيه تحذيرات الإخلاء الجديدة ملاك المنازل على الحافة.

وحتى مساء السبت، استهلكت الحرائق حوالى 62 ميلا مربعا، وهى مساحة أكبر من سان فرانسيسكو، بلغت مساحة حرائق باليساديس وإيتون 59 ميلًا مربعًا، وفقا لإدارة الإطفاء فى كاليفورنيا.