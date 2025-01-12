محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه ويحدد موعد الفائزين بمسابقته

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 12 يناير 2025 11:53 صباحاً - طرح الفنان محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية أحدث أغانيه التي تحمل اسم "قطتي ما بتخربش" وذلك على إحدى المنصات الموسيقية. وجاءت أغنية "رمضان" الجديدة في مضمونها تحمل لون رومانسي ذات طابع موسيقي سريع ومميز وهو ما اعتاد عليه في أغانيه السابقة.

محمد رمضان يكشف عن مقطع صوتي من أحدث أغانيه "قطتي مابتخربش"

شارك محمد رمضان متابعيه على "إنستغرام" مقطع صوتي قصير من الأغنية، وكذلك عبر صفحته على "فيسبوك"، الذي كشف من خلال تعليقه المرفق بهذا المقطع عن الموعد النهائي للفائزين بمسابقته، قائلاً: "دلوقتي أغنيةحصرياً على أنغامي.. ثانياً مبروووك لل10 فائزين في مسابقة المليون جنيه.. هنعلن عن أسماءهم يوم الثلاثاء القادم الساعة 5".

تأتي هذه الأغنية في إطار مسابقة أطلقها محمد رمضان عبر صفحته الرسمي على "فيسبوك" قبل أيام من إصدارها، وطلب وقتها من جمهوره توقع اسم أغنيته الجديدة "قطتي مبتخربش"، وعلق قائلاً: سؤال المليون جنيه، السؤال ده أسهل بكتير... أعلنت عنها من فترة قريبة ونزلت جزء منها... اكتب اسم أغنيتي القادمة؟! هختار 10 من اللي هيجوبوا صح وهسلمهم الفلوس بنفسي، لكل واحد تعليق واحد".

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أحدث الأعمال الفنية لمحمد رمضان

في سياقٍ آخر، يواصل الفنانتصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد "أسد" استعداداً لعرضه في 2025، وينتمي هذا العمل لنوعية الأعمال التاريخية؛ حيث تدور أحداثه في عام 1280، وتحديداً وقت عصر المماليك، حين قاد العبيد تمردًا ضد الجيش العباسي. والفيلم من إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب، شيرين دياب ومحمد دياب. ويشارك في بطولته إلى جانب: ماجد الكدواني، رزان جمال، كامل الباشا، أحمد خالد صالح، وأحمد عبدالحميد.

كما أعلن محمد رمضان عن تحضيره لمفاجأة تجمعه مع الكينج محمد منير، حيث يتعاون الثنائي في أغنية جديدة، مقرر طرحها خلال الفترة المقبلة عبر جميع المنصات الموسيقية، حيث روج رمضان للأغنية بصورة تجمعه بمحمد منير عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، وعلق: "الكينج والأسطورة.. قريباً كلمات أمير طعيمة وألحان محمد رحيم".

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