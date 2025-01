أديل تحطّم أرقاماً قياسية: أكثر من 27 ألف دولار يومياً!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تقارير إعلامية أن أديل ربحت 21500 جنيه استرليني يومياً في عام 2024، لترتفع ثروتها في الأشهر الـ 12 الماضية إلى 170 مليون جنيه استرليني، بعد الكشف عن حسابات شركاتها المختلفة.

وفقاً لصحيفة The Mirror، أودعت شركة Melted Stone Publishing Ltd التابعة لأديل 13.5 مليون جنيه استرليني نقداً، في وقت كان لدى شركة Melted Stone Ltd مبلغ 6 ملايين جنيه استرليني، فيما سجّلت شركة A.Adkins Touring Ltd مبلغ 42 ألف جنيه استرليني.

وأفاد التقرير بأن حسابات Companies House للشركات الثلاث تشير إلى أرباح بلغت 7.7 ملايين جنيه استرليني، بعد أن سُجّل أنها دفعت 1،549،958 جنيهاً استرلينياً كضريبة شركات في المملكة المتحدة.

بالإضافة إلى حفلاتها في لاس فيغاس، والتي انتهت في عام 2024، بعد عامين، حطّمت أديل رقمين قياسيين عالميين بعرضَيها في ميونيخ، أحدهما رقم قياسيّ رسميّ في موسوعة “غينيس”.

وجاء أكثر من 730 ألف معجب من جميع أنحاء العالم لمشاهدة الفنانة الفريدة كجزء من سلسلة حفلاتها الموسيقية العشر في الهواء الطلق.

ومع بيع أكثر من 730 ألف تذكرة، سجّلت عروض أديل أعلى نسبة حضور لأيّ حفلات موسيقية خارج لاس فيغاس.

وحقّقت أديل رقماً قياسياً هائلاً آخر في ميونيخ، حيث أكدت موسوعة “غينيس للأرقام القياسية” أن شاشة هي “أكبر شاشة LED خارجية مستمرة”.