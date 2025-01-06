فيلم Conclave يفوز بجائزة أفضل سيناريو فيلم سينمائي بـ غولدن غلوب 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 05:49 صباحاً - انطلق حفل توزيع جوائز الـ غولدن غلوب 2025 في نسخته الـ 82، حيث شهد الحفل منافسات قوية بين أضخم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية لعام 2024.

وقد تم خلال الحفل الإعلان عن فوز فيلم "Conclave" بجائزة أفضل سيناريو فيلم سينمائي لـ بيتر ستروغان، وتم عرض الفيلم عام 2024 ودارت أحداثه حول تكليف الكاردينال "لورانس: بمهمة قيادة واحدة من أكثر الأحداث القديمة سرية في العالم، حيث يتعين عليه خلال مجلس مُغلق اختيار البابا الجديد، وبمرور الوقت يجد نفسه في قلب مؤامرة كبيرة.

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أفضل ممثلة مساعدة عن فيلم سينمائي

شهد حفل توزيع جوائز غولدن غلوب فوز الممثلة الأمريكية زوي سالدانا Zoe Saldana، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي، عن دورها بفيلم Emilia Pérez، وكانت مرشحة أمامها في نفس الفئة وعلى ذات الفيلم الممثلة العالمية سيلينا غوميز، والتي ظلت تقفز من شدة الفرح عند فوز زميلتها سالدانا بالجائزة.

وصعدت سالدانا المسرح وهي تبكي بشدة، وظلت مرتبكة لثواني، وقالت: "أعاني من عسر القراءة وأميل إلى النسيان عندما أشعر بالقلق الشديد. ولكن رغم توتري أشعر أن قلبي مليء بالامتنان، أنا محظوظة للغاية لوجودي هنا".

تفاصيل حفل جوائز غولدن غلوب

يُذكر أن أول حفل توزيع جوائز غولدن غلوب تم إطلاقه عام 1944، كعرض جوائز ترفيهي رائد سنوي يكرم الإنجازات في كلٍ من التلفزيون والسينما. غالبًا ما يُشار إليه باسم "حفل العام في هوليوود"، وهو أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، مكنت جوائز غولدن غلوب من التبرع بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية المتعلقة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. كما دعم هذا التمويل برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

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