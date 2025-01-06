دوين جونسون "ذا روك" على ريد كاربت غولدن غلوب 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 05:49 صباحاً - بدأ منذ قليل توافد عدد كبير من نجوم العالم والمشاهير إلى السجادة الحمراء الخاصة بحفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025، في نسخته الـ 82، والذي يُكرم الأفضل في صناعة السينما والتلفزيون. ويستضيف حفل هوليوود لهذا العام الممثلة الكوميدية المرشحة لجائزة إيمي؛ نيكي غلاسر.

دوين جونسون يصف علاقته بإبنته بأنها "أب وإبنته هادئان"

ظهر النجم العالمي دوين جونسون "ذا روك" بصحبة ابنته الكبرى سيمون جونسون على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الغولدن غلوب، وخلال مُقابلة أجراها معهما موقع "E!" وصف علاقتهما بأنهما "أب وابنته هادئان"، كما أكد حبه لمُشاركته بسلسلة أفلام ديزني "موانا" في شخصية أب لثلاث فتيات، كما أشاد بتركيز الأفلام على "تشجيع وتمكين جميع الشابات" قائلًا بأنه أمر رائع.

توافد النجوم لحضور حفل غولدن غلوب 2025

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وكان قد بدأ النجوم يتوافدون على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، ومن بين أوائل الحضور هم الإعلامية رايا أبي راشد، التي حرصت أن تكون من بين النجوم والمشاهير لحضور حفل توزيع الجوائز السنوي.

وتألقت ريا أبي راشد على السجادة الحمراء بفستان أحمر طويل، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى مع مكياج ناعم وبسيط يبرز أنوثتها.

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وانضم لريا أبي راشد على السجادة الحمراء آشلي غراهام، راشيل سميث، هيذر ماكماهان، أنجيليك جاكسون، الطفلة تايلين بيغز، إليزابيث واغمايستر، سكوت إيفانز، آدم روز، ويليام ستانفورد ديفيس، تيم غراي وجودي لونغ، شاني أتياس، ديلان كلارك، زوري هول، كيلتي نايت، لورين ليفرانك، تشارلوت كارول، مات ريفز، بول داونز وزوجته لوسيا أنيلو، لي لي سينغ، مارين موريس، مونيكا باربارو، مندي كالينغ، تيلر جيمس ويليامز، جاكي تون، آلي ونغ، كيت بلانشيت، بايال كاباديا، جاستين لوب، موريس تشستنت، كوبر كوتش، تيموثي سيمونس، كريستين مليوتي، أليسون جاني، داكوتا فانينغ، آنا ساواي، كيري واشنطن، آريانا ديبوز، جيسيكا غونينغ، غلين كلوز، راشيل بروسناهان، إيزابيلا روزيليني، كيت هدسون، إيلي فانينغ، شارون ستون، أرينا غراندي، ديمي مور، سينثيا إيريفو، كيت وينسلت، مايلي سايرس، أنجلينا جولي، باميلا أندرسون، زندايا، روبي ويليامز وزوجته آيدا فيلد، سارة بولسون، ميشيل يوه، نيكول كيدمان، والمزيد.

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يُذكر أن أول حفل توزيع جوائز غولدن غلوب إنطلق عام 1944، كعرض جوائز ترفيهي رائد سنوي يكرم الإنجازات في كلٍ من التلفزيون والسينما. غالبًا ما يُشار إليه باسم "حفل العام في هوليوود"، وهو أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، مكنت جوائز غولدن غلوب من التبرع بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية المتعلقة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. كما دعم هذا التمويل برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

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