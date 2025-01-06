الشقيقتان إيل وداكوتا فانينغ في غولدن غلوب 2025: تجهزنا للحفل سويًا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 05:49 صباحاً - الشقيقتان ديكوتا و إيل فانينغ، دائمًا ما يضربان أروع مثال للعلاقة الأخوية المثالية في أي ظهور علني لهما، مثلما فعلتا اليوم، إبان ظهورهما سويًا على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025، في نسخته الـ 82، ولم يظهرا وحدهما، بل حرصت جدتهما على التواجد كما تفعل دائمًا.

إيل وداكوتا يخطفان الأنظار على السجادة الحمراء

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ظهور إيل فانينغ البالغة من العمر 29 عامًا، بصحبة شقيقتها الكبرى داكوتا فانينغ، البالغة 31 عامًا، أعاد لأذهان الجمهور ظهورهما سويًا في طفولتهما، وذلك لأن الاثنين بدءا التمثيل في سنٍ مبكر للغاية، وأعاد رواد السوشيال ميديا صورتهما في الطفولة، وقارنوها بصورتهما في حفل غولدن غلوب 2025.

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وكشفت إيل فانينغ في حوراها مع قناة E! على السجادة الحمراء، أنها وشقيقتها داكوتا استعدا معًا لهذه الليلة، وكانت معهما الجدة، التي وصفاها من قبل بأنها "أفضل جدة بالعالم".

وظهرت داكوتا على السجادة الحمراء بفستان أحمر من تصميم توني وارد، وشريط شفاف من القماش يلتف حول رقبتها ويسقط على أحد كتفيها على الأرض، وقد أكملت إطلالتها بأحذية من الساتان، وأقراط ماسية بسيطة.

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بينما اعتمدت إيل أسلوبًا أكثر جرأة في إطلالتها على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانًا بدون حمالات مع جلد النمر من Balmain، ومن الأسفل على هيئة تنورة مطوية وحزامًا عند الخصر، وأكملت إيل إطلالتها بعقد ذهبي، وتسريحة شعر أنيقة، ووضعت أحمر شفاه.

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ما هو حفل توزيع جوائز غولدن غلوب؟

بدأ أول حفل توزيع جوائز غولدن غلوب عام 1944، كعرض جوائز ترفيهي رائد سنوي يكرم الإنجازات في كلٍ من التلفزيون والسينما. غالبًا ما يُشار إليه باسم "حفل العام في هوليوود"، وهو أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، مكنت جوائز غولدن غلوب من التبرع بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية المتعلقة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. كما دعم هذا التمويل برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

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