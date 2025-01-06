وصول غلين باول بصحبة والديه على السجادة الحمراء لحفل غولدن غلوب 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 6 يناير 2025 02:51 صباحاً - بدأ توافد عدد كبير من نجوم العالم والمشاهير منذ قليل إلى السجادة الحمراء الخاصة بحفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025، في نسخته الـ 82، والذي يُكرم الأفضل في صناعة السينما والتلفزيون. ويستضيف حفل هوليوود لهذا العام الممثلة الكوميدية المرشحة لجائزة إيمي؛ نيكي غلاسر.

والدة النجم غلين باول تؤكد بأنها ليلة كبيرة للعائلة

Embed from Getty Images

وكان قد وصل منذ قليل النجم الأمريكي غلين باول إلى الريد كاربت الخاص بحفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025 بُصحبة والديه، وقالت والدته سيندي باول لـ "E Zuri Hall" خلال مقابلة ما قبل الحفل: "إنها ليلة كبيرة بالنسبة لنا".

والنجم الأمريكي غلين باول مُرشح لجائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي عن مُشاركته بفيلم "Hit Man".

توافد النجوم لحضور حفل غولدن غلوب 2025

https://www.instagram.com/p/DEddspPINCP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEddspPINCP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEddspPINCP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



وكان قد بدأ النجوم يتوافدون على السجادة الحمراء لحضور حفل توزيع جوائز غولدن غلوب، ومن بين أوائل الحضور كانت الإعلامية رايا أبي راشد، التي حرصت أن تكون من بين النجوم والمشاهير لحضور حفل توزيع الجوائز السنوي.

وتألقت ريا أبي راشد على السجادة الحمراء بفستان أحمر طويل، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة لأعلى مع مكياج ناعم وبسيط يبرز أنوثتها.

https://www.instagram.com/p/DEdnfHSpO8z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEdnfHSpO8z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEdnfHSpO8z/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



وانضم لريا أبي راشد على السجادة الحمراء آشلي غراهام، راشيل سميث، هيذر ماكماهان، أنجيليك جاكسون، الطفلة تايلين بيغز، إليزابيث واغمايستر، سكوت إيفانز، آدم روز، ويليام ستانفورد ديفيس، تيم غراي وجودي لونغ، شاني أتياس، ديلان كلارك، زوري هول، كيلتي نايت، لورين ليفرانك، تشارلوت كارول، مات ريفز، بول داونز وزوجته لوسيا أنيلو، لي لي سينغ، مارين موريس، مونيكا باربارو، مندي كالينغ، تيلر جيمس ويليامز، جاكي تون، آلي ونغ، كيت بلانشيت، بايال كاباديا، جاستين لوب، موريس تشستنت، كوبر كوتش، تيموثي سيمونس، كريستين مليوتي، أليسون جاني، داكوتا فانينغ، آنا ساواي، كيري واشنطن، آريانا ديبوز، جيسيكا غونينغ، غلين كلوز، راشيل بروسناهان، إيزابيلا روزيليني، كيت هدسون، إيلي فانينغ، شارون ستون، أرينا غراندي، ديمي مور، سينثيا إيريفو، والمزيد.

يُذكر أن أول حفل توزيع جوائز غولدن غلوب إنطلق عام 1944، كعرض جوائز ترفيهي رائد سنوي يكرم الإنجازات في كلٍ من التلفزيون والسينما. غالبًا ما يُشار إليه باسم "حفل العام في هوليوود"، وهو أكبر حفل توزيع جوائز في العالم للاحتفال بأفضل ما في السينما والتلفزيون.

على مدار العقود الثلاثة الماضية، مكنت جوائز غولدن غلوب من التبرع بأكثر من 55 مليون دولار للجمعيات الخيرية المتعلقة بالترفيه بما في ذلك برامج المنح الدراسية ومشاريع ترميم الأفلام والجهود الإنسانية. كما دعم هذا التمويل برامج متنوعة بالشراكة مع مجموعات المناصرة التي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى هوليوود للمجتمعات المحرومة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».