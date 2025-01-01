شكرا لقرائتكم خبر عن مسرحية الوكالة.. تعرض قريباً على مسرح الحياة تزامناً مع بداية العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد خشبة مسرح الحياة لاستقبال عرض مسرحي جديد يحمل عنوان "الوكالة" في يوم السبت القادم 4 يناير 2025 ويفتح الستار في تمام الساعة السابعة مساءً (7م) وذلك تزامناً مع بداية العام الجديد 2025.

ويأتي العرض كثمرة لورشة عمل مسرحية خاصة انعقدت لمدة عام كامل، حيث سعى فريق تالنت Talent لتقديم عرض مسرحي فريد ومميز يختلف عن كل ما سبق تقديمه.

جاء العرض المسرحي "الوكالة" نتيجة للأحداث الجارية في المنطقة العربية .. حيث يسعى فريق العمل في تقديم عرض مسرحي يتسم بالجرأة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي محطمين فيه كل الثوابت .. وذلك تطبيقاً لما قاله "إريك فروم": "الإبداع يتطلب الشجاعة في التخلي عن الثوابت".

وقد تعاون كل فريق العمل من فنانين وصناع العمل الفني الذين إنخرطوا جميعاً في ورشات عمل مختلفة بهدف صناعة عروض فنية يتوقع أن تنتج الكثير من فنون العرض في الفترات القادمة.

تدور أحداث مسرحية "الوكالة" في ثلاثة لوحات منفصلة متصلة، والتي تقدم محطات في حياة شخصيات درامية مختلفة، ترتكز على تناول حياتها الاجتماعية في رحلتها بالحياة اليومية، وكل شخصية من شخصيات المسرحية تمثل فئة من فئات المجتمع، حيث تتسم المسرحية بأنها تجمع بين الواقعية والرمزية، تبدو الحياة مستقرة في بادىء المسرحية إلى أن تحدث المفارقات ويظهر من يتوغل بأفكاره وخططه لتحطيم هذا الإستقرار ويحاول نشر أفكاره وثقافته المدمرة كإنتشار الفيروس في الجسد العليل مستغلاً ومستعيناً بأطماع بعض النفوس الضعيفة، وتتوالى الأحداث.

ومن الجدير ذكره أن مسرحية "الوكالة" تدور أحداثها في منطقة "وكالة البلح"، لذلك عَمِد صناع العمل على عرض المسرحية في مسرح الحياة الموجود في منطقة "وكالة البلح"، وهي من تقديم فريق " تالنت " Talent، ومن بطولة كلاً من : دعاء أحمد ، أحمد عبد الصبور ، منى أنسي ، رشا عطا الله ، محمد عوض ، خالد يوسف ، محمود الجابري ، أحمد طارق ، أحمد فؤاد ، لوجين محمد ، طاهر تيتو ، محمود جودو ، مصطفى حسين ، هاجر محمود ، عبد الله أبو شندي ، جهاد مختار ، زياد محمد، وتأليف وإخراج : كريم حسين .