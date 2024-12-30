شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى وبيومى فؤاد وصناع فيلم المستريحة يحتفلون بالعرض الخاص للعمل والان مع تفاصيل الخبر

حرص صناع فيلم المستريحة على حضور العرض الخاص له والذي أقيم في إحدى دور السينما بمدينة السادس من أكتوبر، منهم النجمة ليلى علوي، والفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد محمود، ومخرج الفيلم عمرو صلاح، والمنتج الفني علوي أبو العلا، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان محمد رضوان.

فيلم المستريحة

فيلم المستريحة يجمع ليلى علوى وبيومى فؤاد في السينما للمرة الرابعة بعدما قدما سوياً أفلام "ماما حامل" عام 2021، و"سوجر دادى" عام 2023، و"جوازة توكسيك" الذى تم عرضه هذا العام وشارك فى محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، الراقصة الاستعراضية جوهرة في ثانية تجاربها بالتمثيل، بعد مشاركتها في فيلم "شوجر دادي" مع فريق عمل الفيلم نفسه، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

يذكر أن ليلى علوى يعرض لها حالياً فى السينمات فيلم "آل شنب" بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

وتدور أحداث فيلم "آل شنب" فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم 4 شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.



فيلم المستريحة



أبطال فيلم المستريحة