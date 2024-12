نوال الزغبي تتحضر لألبومها الجديد: وداع العام بحفل كبير في مصر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن حماسها الكبير لإطلاق ألبومها الجديد من خلال تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة X، قائلة: “I can’t wait for my new album”.

وتنشغل الزغبي حاليًا بالتحضير لهذا الألبوم الذي طال انتظاره، حيث تستجيب لرغبة جمهورها العريض في العودة إلى ساحة الألبومات الغنائية بعد فترة اعتمدت فيها على إصدار أغاني منفردة (سينجل).

نجاح مستمر مع أغنية “من باريس”

تعيش نوال الزغبي حالة من النجاح اللافت مع أغنيتها الأخيرة “من باريس”، التي كتب كلماتها خالد فرناس، ولحنها ياسر نور، ووزعها عمر عبد الفتاح. الأغنية حصدت أكثر من 6 ملايين مشاهدة خلال ستة أشهر فقط، مما يعكس استمرارها في جذب أنظار الجمهور العربي وتحقيق نجاحات متتالية.

ليلة مميزة في ختام 2024

تستعد نوال الزغبي لاختتام عام 2024 بحفل غنائي مميز يشاركها فيه الفنان اللبناني وائل جسار. الحفل سيُقام في مصر يوم الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024، بفندق موفنبيك، ومن المتوقع أن يكون حدثًا استثنائيًا يجمع النجمين لتقديم باقة من أجمل أغانيهما.

تفاصيل الحفل

التاريخ: الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024

فندق موفنبيك للحجز والاستعلام: +21019161082 +20238555015



حماس الجمهور

الحفل يشهد إقبالاً واسعًا من الجمهور المصري والعربي، حيث يُعد فرصة فريدة للاستمتاع بصوتين من أبرز نجوم الأغنية العربية في ليلة موسيقية لا تُنسى، ستكون وداعًا رائعًا لعام 2024 واستقبالًا مشرقًا للعام الجديد.