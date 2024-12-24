انطلاق تصوير منتهي الصلاحية وهذه قائمة أبطاله.. رمضان 2025

أبطال مسلسل "منتهي الصلاحية"

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"أهل الكهف" آخر أعمال محمد فراج في السينما

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:18 مساءً - أعلن صناع مسلسل ""، بطولة الفنانانطلاق تصوير أول مشاهد العمل، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر تمهيداً لعرضه في، حيث نشر منتج العمل، عبد الله أبو الفتوح صورة كلاكيت التصوير على "إنستغرام" وعلق عليها قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل مُنتهي الصلاحية رمضان 2025 علىوشاهد إن شاء الله"." يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025 وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وبطولة: محمد فراج، ياسمين رئيس، هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.يمكنكِ قراءة.. محمد فراج لـ"الخليج 365": أنا من جمهور منى زكي وأسعد لحظات حياتي التمثيل أمامهاويدخلمنافسات موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل من بطولته للمرة الأولى، وذلك بعدما كان مقرراً الوجود في رمضان 2023 خلال مسلسل "بطن الحوت" من 15 حلقة، ولكن تم تأجيله، وعُرض بعد ذلك على إحدى المنصات الرقمية في نوفمبر 2023. وبعدها غاب فراج عن المشاركة في دراما رمضان 2024، واكتفى بالظهور ضيف شرف في مسلسل "لحظة غضب" مع صبا مبارك.وينتظر محمد فراج عرض مسلسل "كتالوج" المكوَّن من 10 حلقات، خلال الفترة المقبلة، وهو العمل الذي يتقاسم بطولته مع ريهام عبد الغفور. ويشارك في البطولة: بيومي فؤاد، تارا عماد، صدقي صخر، سماح أنور، آية سماحة، وخالد كمال. وهو من تأليف وإخراج وليد الحلفاوي. وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويظهر فراج بدور شاب متزوج من ريهام عبدالغفور ولديه منها طفلان.ومن جهة أخرى كانت آخر أعمال محمد فراج السينمائية من خلال فيلم "" والذي شارك في بطولته إلى جانب: خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبري فواز، بسنت شوقي، مصطفى فهمي، بيومي فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق. ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».