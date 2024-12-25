الامارات | منصور بن زايد: نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في بلادنا وجميع أنحاء العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة المحتفلين بعيد الميلاد في الإمارات والعالم.

وقال سموّه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً : "نهنئ المحتفلين بعيد الميلاد في بلادنا وجميع أنحاء العالم، مع خالص الأمنيات لهم بالخير والسعادة وللبشرية جمعاء بالمحبة والاستقرار والسلام".