الامارات | عمار بن حميد يستقبل قنصل عام الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مجلس مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، سعادة علي سالم الذايدي، القنصل العام لدولة الكويت الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

وأثنى سمو ولي عهد عجمان، على جهود سعادة القنصل العام لدولة الكويت، لتعزيز العلاقات التاريخية المتأصلة التي تربط دولة الإمارات ودولة الكويت الشقيقة على جميع المستويات.

وأكد سموه عمق الروابط الأخوية المتجذرة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لسعادة القنصل العام لدولة الكويت التوفيق والنجاح في مهام عمله المستقبلي.

من جانبه أعرب سعادة علي سالم الذايدي، عن بالغ شكره وتقديره لسمو ولي ‏عهد عجمان، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدا بمتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين على مختلف الصعد.

كما أعرب سعادة القنصل العام لدولة الكويت عن شكره وتقديره لما لقيه من تعاون خلال فترة عمله في الدولة.

حضر اللقاء، الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي نائب رئيس نادي عجمان، وسعادة الدكتور مروان عبيد المهيري مدير عام الديوان الأميري، وسعادة يوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة أحمد إبراهيم الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي العهد، وسعادة سالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، والوفد المرافق لسعادة القنصل العام لدولة الكويت، وعدد من كبار المسؤولين.