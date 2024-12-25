الامارات | أنور قرقاش: الحمد لله على نعمة الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن سنة 2024 كانت سنة النجاحات لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً :"عام 2024 كان شاهداً على نجاحات دولة الإمارات، رغم التحديات الإقليمية. بفضل رؤيتنا النهضوية وقاطرتنا الاقتصادية والتكنولوجية، استمر الإنجاز وازدهر الاقتصاد في أجواء من الأمان والطمأنينة. بثقة وتفاؤل، نتطلع إلى عام جديد بقيادتنا الرشيدة وبيتنا المتوحد ...والحمد لله على نعمة الإمارات".