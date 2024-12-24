التفاصيل الكاملة للجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي قبل عرضه

"حسن وسارة" يُرزقان بمولود جديد

تطور الخط الدرامي بين "زينب" و"رمضان حريقة"

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أبطال موضوع عائلي 3

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:49 مساءً - تنطلق أولى حلقات مسلسل "موضوع عائلي" الجزء الثالث، اعتباراً من يوم الخميس المٌقبل 26 ديسمبر، حيث سيشهد عدداً من المفاجآت على مستوى الأحداث، وكذلك ظهور شخصيات جديدة، ولا سيما في ظل نجاح الجزأين الأول والثاني.وستشهد الأحداث خلال الجزء الثالث تطوراً كبيراً، لعل أبرزها الخط الدرامي الخاص بشخصية حسن "طه دسوقي"، وسارة "رنا رئيس"، حيث يُرزقان بمولودٍ جديد، ليكون "موضوع عائلي" هو العمل الفني الأول لهما، اللذان يظهران فيه بتلك الشخصيات كأب وأم، إذ سيواجهان العديد من المفارقات الكوميدية.واستعدت، للموسم الجديد، بشكلٍ خاص، حيث استفادت من تعاملاتها مع أطفال عائلتها، في تقديم الشخصية الجديدة، التي ستُصبح فيها أماً مسؤولة عن مولود، ولا سيما أنه لم تعش تجربة الأمومة من قبل.كما ستشهد شخصية "زينب"، التي تُجسدها الفنانة، نضجاً نوعاً ما، ولا سيما أنها ستُصبح جدة؛ لذلك ستتغير طريقة تعاملها مع الشخصيات المُحيطة، فضلاً عن تطور الخط الدرامي الذي يجمعها بـ"رمضان حريقة" الشخصية التي يُجسدها الفنانمسلسل "موضوع عائلي"، بطولة: ماجد الكدواني، نور اللبنانية، محمد شاهين، طه دسوقي، رنا رئيس، سماء إبراهيم، محمد رضوان، محمد القس، ياسمينا العبد، وظهور خاص لـ رانيا يوسف ، وإخراج أحمد الجندي، وكتابة محمد عز الدين، أحمد الجندي، كريم يوسف وسامح جمال.

وتدور أحداث مسلسل "موضوع عائلي" حول إبراهيم، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة بعد خسارته لزوجته قبل نحو عشرين عاماً، واتخاذه قراراً بعدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمُّل أي أعباء عائلية، لكن تتغير حياته فجأة بعد ظهور ابنته التي لم يكن يعرفها، ويصبح مسؤولاً عن الوصاية عليها لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تتغير الكثير من الأمور في حياتهما.



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ماجد الكدواني يتعاون مع محمد رمضان في "أسد"

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وفي سياق آخر، يواصل الفنان، تصوير مشاهده في فيلم "أسد" الذي يجمعه بالفنان محمد رمضان، وتدور أحداثه في عام 1280، إبان عصر المماليك، حين قاد العبيد ثورة ضد الجيش العباسي، ويشاركهما في البطولة كل من: رزان جمال، وكامل الباشا، وأحمد خالد صالح، وأحمد عبد الحميد، والعمل إخراج محمد دياب، وتأليف خالد دياب وشيرين دياب ومحمد دياب.أما؛ فانتهى مؤخراً من تصوير فيلمه الجديد "سيكو سيكو" الذي يجمعه بالفنان عصام عمر، ومن المُقرر طرحه في دور السينما خلال الفترة المقبلة، فور الانتهاء من عملية المونتاج والمكساج. وتدور أحداثه في إطار كوميدي، ويشارك في بطولته كل من: باسم سمرة، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، علاء مرسي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن.»