شكرا لقرائتكم خبر عن الثقافة تستلهم إبداعات زمن الفن الجميل على معهد الموسيقى العربية.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الثقافة استلهام إبداعات زمن الفن الجميل حيث تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلى في الثامنة مساء الثلاثاء 24 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج نخبة من الموشحات والأدوار وأعمال الطرب العربى منها موسيقي يا غصن بان، موشح السمع والراح - يامالكا قلبى، دور ضيعت مستقبل حياتي - وحياتك أنا بهواك، لامونى الناس، دارى العيون، بتسأل ليه عليا، يا تمر حنة، أوقاتى بتحلو، قلبي ومفتاحه، أحب عيشة الحرية، رمش الغزال، بين شطين ومية، كدابة، تحت الشجر، ودع هواك وغيرها.. أداء أحمد الوزيرى، ريم حمدى، حنان الخولى، محمد شوقى، محيى صلاح، أسماء كمال، ياسر سليمان، نهى حافظ.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد، الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.