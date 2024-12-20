سمية الخشاب تشارك بمسلسل سعودي في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - كشفت الفنانة سمية الخشاب عن مشاركتها في موسم مسلسلات رمضان 2025، للمرة الأولى بمسلسل سعودي بعنوان "أم أربعة وأربعين"، مشيرةً الى أن الذي حمّسها لخوض التجربة هو أن الشخصية التي تجسّدها في المسلسل مختلفة تماماً عن الشخصيات التي قدّمتها من قبل.

وقالت سمية الخشاب: "الشخصية مختلفة وأول مرة أعملها، وسعيدة بالتجربة كلها، لأن قصة العمل مختلفة، والحمد لله عندي جمهور كبير بالخليج والدول العربية، وزملائي الفنانين في كل بلد بيحبوني جداً وفرحانين بوجودي بالمسلسل، لأنه بيضم ممثلين من الدول العربية.

أبطال مسلسل "أم أربعة وأربعين"

وأضافت: العمل بيضم فنانين من كل أنحاء العالم العربي، والشغل مع المخرج مثني الصبح والمؤلفة هبي مشاري ممتع جداً"، متمنيةً أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور عند عرضه.

مسلسل "أم أربعة وأربعين" يدور في إطار درامي اجتماعي، وهو من تأليف هبة مشاري، وإخراج مثني الصبح، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، أبرزهم: سمية الخشاب، جومانا مراد، وميس قمر، وهدى الخطيب.

آخر أعمال سمية الخشاب

الجدير بالذكر أن سمية الخشاب حققت نجاحاً كبيراً خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "بـ100 راجل"، والذي شاركها في بطولته عدد من الفنانين، بينهم: محمود عبد المغني، باسم سمرة، سلوى خطاب، صلاح عبد الله، إبراهيم السمان، إيمان يوسف...، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت.

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