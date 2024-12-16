نور علي مرشحة لجائزة أفضل ممثلة تلفزيونية في Joy Awards

نور علي: تحديت نفسي في مسلسل "لعبة حب"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - أعلنت إدارة حفلعن ترشيح النجمة السوريةلجائزة أفضل ممثلة بمسلسل تلفزيوني عن دورها في مسلسل ""، وهذا ضمن الترشيحات لجوائز صُناع الترفيه لعام 2025 التي سيتم منحها في حفل كبير سيقام يوم 18 يناير المٌقبل ضمنوعن دورها في مسلسل لعبة حب قالت نور علي، من خلال بيان صحفي لها: "شكل مسلسلتحدياً كبيراً بالنسبة لي كدور أساسي وبطولة، فقد تحديت نفسي في هذا العمل الذي تطلب مني جهداً والتزاماً على مدار 8 أشهر للمحافظة على هذه الوتيرة والشغف بالدور الذي ألعبه".ودارت أحداث المسلسل حول شاب ثري يقع في حب فتاة فقيرة، ثم يكتشف لاحقاً أن قريبته وجده هما من دفعا المال إلى الفتاة؛ استغلالاً لاحتياجها، لكي توقعه في شباكها ويتزوجها، وتتوالى الأحداث.يُذكر أن "لعبة حب" هو أحدث أعمال، وسبق لها وأن فازت عنه بجائزة الإبداع الفني بـ مهرجان الفضائيات العربية بمصر (2024).

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نور علي في سطور

نور علي ممثلة سورية، استطاعت بعفويتها وأدائها الطبيعي أن تلفت إليها الأنظار في بداية مسيرتها الفنية من خلال دور دينا في مسلسل "عروس بيروت" بأجزائه الثلاثة، الذي تصدر قائمة المشاهدة على منصة شاهد، لتنطلق نور علي بعدها في أدوار متنوعة تثبت قدرتها على التلون، وتضع اسمها بين نخبة الممثلات على مستوى العالم العربي.من بين هذه الأدوار قصة حب مؤثرة ولا تُنسى في مسلسل عالحلوة والمرة (2021)، وفي مسلسل ستيليتو (2022) بشخصية مدربة يوجا تقع في حب رجل متزوج، وبشخصية المرأة القوية والقاسية في مسلسل صقّار (2021)، أيضاً شاركت نور في بطولة مسلسل الدراما النفسية الحجرة (2023)، بشخصية متهمة بجريمة قتل وخيانة زوجها.

ومن الأعمال المنتظر عرضها لنور علي، مسلسل البطل الذي سيشارك في الموسم الرمضاني القادم 2025، من إخراج الليث حجّو.

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