هل يلحق مسلسل أمير العوامري لـ هاني سلامة بموسم دراما رمضان 2025؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - يواجه مسلسل "أمير العوامري"، بطولة الفنان هاني سلامة، سلسلةً من الأزمات التي تُعيق خروجه للنور، على مدار عامٍ كامل؛ إذ يواجه العمل مصيراً مجهولاً بالنسبة لمشاركته في موسم دراما رمضان 2025.

مصير المسلسل لازال مجهولاً

وقد علمت «الخليج 365» أنّ مصير مسلسل هاني سلامة الجديد "أمير العوامري"، لازال عالقاً، رغم الانفراجة المؤقتة التي شهدها الفترة الماضية. فبعدما تحمست إحدى شركات الإنتاج لشراء حقوقه واستكمال تنفيذه، تراجعت في الوقت الأخير، ولم تحصل عليه بشكلٍ رسمي حتى الآن.

وأوضح مصدر، أنّ الأسابيع المقبلة ستحسم مصير المسلسل، حال شرائه من قِبل إحدى شركات الإنتاج من عدمه، لاسيّما وأنه يتبقى نحو 50% من المشاهد المتبقية. كما أنّ الفنان هاني سلامة متحمسٌ للمشروع بشكلٍ كبير، لاسيّما وأنه يتضمن جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق.

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تفاصيل شخصية هاني سلامة في مسلسل "أمير العوامري"

يُجسّد هاني سلامة خلال أحداث العمل، شخصية رجل الأعمال "أمير العوامري"، الذي يواجه العديد من الصراعات؛ ساعياً لاستخدام نفوذه. وعلى المستوى الاجتماعي، يظهر بوصفه رجلاً متزوجاً من ميرهان حسين، ولكنه متعدد العلاقات النسائية؛ إذ يتزوج مرة أخرى في الوقت نفسه، وتربطه علاقة مع أكثر من فتاة من المحيط الموجود حوله.



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أبطال مسلسل "أمير العوامري"

"أمير العوامري" من تأليف أحمد صبحي، ومن إخراج محمد النقلي، ويشارك به عددٌ كبير من النجوم، وهم: هاني سلامة، سوسن بدر، سلوى خطاب، خالد زكي، أحمد صفوت، مي سليم، حجاج عبدالعظيم، دنيا المصري، مها نصار، هاجر الشرنوبي، ميرهان حسين، محسن محيي الدين، غنوة محمود، مها نصار، هايدي رفعت، وآخرون.

هاني سلامة ينتظر "الذنب"

وفي سياق آخر، ينتظر الفنان هاني سلامة، طرح أولى تجاربه في عالم دراما المنصات الرقمية بعنوان "الذنب"، المكوّن من 10 حلقات فقط. ويشاركه البطولة كلٌّ من: درة، ماجد المصري، محمد القس، ريم سامي، وطارق النهري. وهو قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق.

وتدور أحداثه حول قصة حب تصل إلى طريق مليء بالمخاطر ويجسّد هاني سلامة شخصية طبيب بمستشفى للأمراض النفسية.



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