علي ربيع يبدأ تصوير فيلم الصفا الثانوية بنات والعرض في موسم عيد الفطر 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - كشف السيناريست وليد أبو المجد عن انطلاق تصوير أول مشاهد فيلم "الصفا الثانوية بنات"، بطولة علي ربيع، داخل أحد البلاتوهات في القاهرة. ومن المُقرر طرحه في دور السينما، ضمن موسم أفلام عيد الفطر 2025.

تفاصيل شخصية علي ربيع

ويظهر علي ربيع خلال أحداث الفيلم في شخصية لاعب كرة سلة، ويبدأ في العمل بمدرسة "الصفا الثانوية بنات"؛ ليتولى مسؤولية تدريب الطالبات على لعبة كرة السلة، وذلك وسط مفارقات ومواقف كوميدية عديدة.



للمزيد: على ربيع يجسد دور لاعب كرة سلة في فيلم الصفا الثانوية بنات

أبطال فيلم "الصفا الثانوية بنات"

يُشارك في بطولة الفيلم بجانب علي ربيع، كلٌّ من: محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامي، وئام مجدي، إسماعيل فرغلي، جيسكا حسام، لينا صفويا، وعدد آخر من الممثلات الشابات. والفيلم من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

ويأتي ذلك بعد أسابيع طويلة من التحضيرات؛ حيث سبق وتعاقد علي ربيع، على بطولة فيلم "الصفا الثانوية بنات"، في أغسطس الماضي؛ حيث أعلن عن ذلك المشروع السينمائي الجديد، عبْر حسابه على "إنستغرام" آنذاك وقد نشر مجموعة صور، ظهر من خلالها برفقة صنّاع الفيلم والقائمين عليه؛ معلقاً عليها بقوله: "الحمد لله، ربنا يكرمنا ونقدر نفرّحكم، انتظرونا في فيلم الصفا الثانوية بنات قريباً".

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علي ربيع يلتقي المخرج عمرو صلاح للمرة الثانية

ويُجدد علي ربيع تعاونه مع المخرج عمرو صلاح، بعدما سبق وقدّما مسلسل "نصي التاني" في سبتمبر 2023، وحققا نجاحاً كبيراً وقتها. وقد شارك في بطولة العمل كلٌّ من: محمد محمود، محمود البزاوي، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، سليمان عيد، إيمان السيد، ياسمين عمر. بجانب ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف. والمسلسل من تأليف إياد صالح.

وتدور أحداث المسلسل في إطار من الكوميديا، حول موظف يعمل في بنك، ويسعى للعثور على فتاة يحبها ليستقر في حياته العاطفية. وعندما يعثر على بطاقة بريدية سحرية في قبو منزل جده، يستغلها ﻹيجاد شريكة حياته.

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آخر أعمال علي ربيع السينمائية

كانت آخر أعمال علي ربيع السينمائية، فيلم "عالماشي"، والذي عُرض في موسم أفلام عيد الفطر الماضي. وقد شارك في بطولته: كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبدالله، إنتصار، عبدالله مشرف، أحمد فهيم، ريم رأفت، وضيف الشرف مصطفى غريب. والفيلم من تأليف أحمد عبدالوهاب، وكريم سامي، وهدير الشريف. وإخراج محمد الخبيري.

فيلم "عالماشي" دارت أحداثه حول هادي هادي عبدالهادي (علي ربيع) الشاب الكسول الذي يبلغ من العمر ثلاثين عاماً، ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأساً على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنُّب جلطات الدم القاتلة؛ فيبدأ رحلة كوميدية من المشي الدائم، وفي رحلته يقابل آية سماحة التي تساعده، وتحدث بينهما قصة حب مليئة بالمفارقات الكوميدية.

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