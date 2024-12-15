يحيى الفخراني يصف نبيل الحلفاوي: أصدق الأصدقاء بالنسبة لي

يحيى الفخراني: نبيل الحلفاوي أصدق الأصدقاء

وفاة نبيل الحلفاوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 07:19 مساءً - خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة "القاهرة والناس"، تحدّث الفنانعن الفنان الراحلحيث وصفه بأصدق الأصدقاء. وكشف عن تنازُل الحلفاوي عن دَور له في مسرحية في بداياته.تحدّث الفنان يحيى الفخراني عن صديقه الذي رحل عن عالمنا منذ ساعات، الفنانخلال مداخلة هاتفية أمس في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض؛ حيث قال: "نبيل هو أصدق الأصدقاء بالنسبة لي، علاقتنا لم تنقطع؛ بدايةً عندما ترك لي دوره، ووقتها كنت لسه متخرج في كلية الطب وهعمل في المسرح؛ فترك لي دوره لأنه كان مسافر فترة".وأكمل الفخراني: "فقدّمت دوره لفترة، ونحن كنا أصدقاء منذ أيام الجامعة. وعندما عاد من السفر شاهد المسرحية؛ فقال لي أنت من سيكمل المسرحية، وكانت مسرحية بعنوان "مدرسة الأزواج"، كانت بطولة الراحل أشرف عبدالغفور".وتابع الفخراني: "في هذه المسرحية كان نبيل يؤدي دوراً، وكان يعرفني من أيام الجامعة وكنا أصدقاء. مدير المسرح وقتها، رشحني لأداء الدور بسب ظروف سفر نبيل، ولأنه كان يعرفني لأنه كان يشاهدني في مسرحيات الجامعة؛ فقال لهم، فيه ممثل اسمه يحيى الفخراني. فنبيل أكّد على كلامه على أني الوحيد الذي أستطيع تأدية هذا الدور، وبدأت العلاقة وصارت صداقة ممتدة حتى يومنا هذا".تُوفي الفناناليوم الموافق 15 ديسمبر، عن عمر ناهز الـ77 عاماً، داخل أحد المستشفيات بالقاهرة، إثر تعرُّضه لأزمة صحية قبل أيام، استدعت احتجازه في العناية المركزة. حسبما قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.أعلن خبر الوفاة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ونعى الفقيد الحساب الرسمي باسم أولاده وليد وخالد الحلفاوي بكلمات مؤثرة قائلاً: "الوالد ربنا استجاب لدعاه ولم يمر بعذاب طويل مع مرض وألم طويل، كان دائماً بيدعي بكده وربنا ما خذلوش".أضاف: "شكراً على كل الحب والدعاء، وصلاة الجنازة اليوم الأحد 15ديسمبر بمسجد الشرطة زايد بعد صلاة العشاء".

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"ونوس" يجمع العملاقين يحيى الفخراني والراحل نبيل الحلفاوي

من بين الأدوار المميزة التي قدّمها الفنان الراحلفي مسيرته الفنية، هو دور "ياقوت" الذي قدّمه في مسلسل "ونوس"، وهنا حدثت مباراة تمثيلية رائعة بينه وبين الفنان، الذي جسّد دور الشيطان، وكان يسعى بكل جهد لكي يجعل "ياقوت" عبداً له، وأن يقوم بتسليم نفسه بالكامل له.المسلسل عُرض ضمن الماراثون الرمضاني عام 2016، تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية، عن أحد الآباء (ياقوت) الذي يترك أبناءه وزوجته ويختفي لمدة 20 عاماً، ثم يأتي (ونوس) إلى أسرته، ويدّعي أنه صديق والدهم، ويخبرهم بأن والدهم وهو يمتلكان الملايين؛ فتتطور الأمور ويبدأ الصراع بين الأبناء والزوجة، ما بين العودة إلى حضن الأب والأموال، أو المضي في حياتهم كما كانوا.شارك في بطولة المسلسل معكلٌّ من: هالة صدقي، حنان مطاوع، محمد شاهين وغيرهم من النجوم. والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شادي الفخراني.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».