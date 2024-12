نيك جوناس.. رحلة فنية تنوعت ما بين الغناء والتمثيل

البداية المهنية من خلال الموسيقى

من عالم الغناء إلى النجاح في السينما

مسيرة سينمائية امتدت لـ16 عاماً قدم خلالها ما يُقارب الـ20 فيلماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 04:26 مساءً - يُعد الفنان الأمريكيمن أبرز الفنانين العالميين خلال السنوات الأخيرة، حيث نجح في أن يخلق لنفسه جماهيرية كبيرة حول العالم من خلال مُشاركته ببطولة العديد من الأفلام السينمائية والتي حققت نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.وُلد الفنانفي دالاس بولاية تكساس الأمريكية، في 16 ديسمبر عام 1992. وكان قد حقق شهرته في البداية حينما عُرف لدى الجمهور بأنه أحد أعضاء فرقة "Jonas Brothers" وهي فرقة غنائية قد أسسها مع شقيقيه كيفن وجو.بدأ مسيرته الغنائية على مسرح برودواي عندما كان في السابعة من عمره، حيث لعب دور تيني تيم في إنتاج ماديسون سكوير جاردن لمسرحية A Christmas Carol. كتب أغنية الكريسماس مع والده أثناء عمله على مسرح برودواي، واكتشفتها شركة كولومبيا للتسجيلات. في عام 2004، أصبح فناناً منفرداً للشركة. ونتيجة لذلك، تم إنشاء فرقة جوناس المكونة من ثلاثة إخوة؛ Jonas Brothers، ثم أعلنت الفرقة عن انفصالها في أواخر أكتوبر 2013، ثم عادت مرة أخرى في مارس 2019 بإصدار "Sucker"، أول أغنية جديدة للمجموعة منذ ما يقرب من ست سنوات، بالإضافة إلى مقطع فيديو يعرض الأخوة مع اهتماماتهم العاطفية.جاءت بداية نيك جوناس مع السينما في عام 2008 من خلال مُشاركته ببطولة فيلم "Hannah Montana and Miley Cyrus" أمام كل من مايلي سايرس، كيني أورتيغا، وبنفس العام أيضاً عُرض له الفيلم السينمائي "Camp Rock" والذي شارك ببطولته أمام ديمي لوفاتو.ومن خلال تجاربه السينمائية الأولى نجحفي تثبيت أقدامه في عالم هوليوود من خلال الاعتماد على موهبته الحقيقية والتي تنوعت ما بين التمثيل والغناء، كما شارك أيضاً ببطولة عدد من المسلسلا ت التلفزيونية والمسرحيات.في عام 2010، شرعفي جولته الفردية الأولى مع مشروعه The Administration. في عام 2014، أصدر ألبومه الفردي الذي يحمل نفس اسمه، والذي لاقى ترحيبا حاراً، حيث أصبحت الأغنية المنفردة "Jealous" من أفضل عشر أغاني.عملكممثل تلفزيوني أثناء مسيرته المهنية في التسجيل والأداء في مسرحيات موسيقية مختلفة. وأعارصوته لفيلم الرسوم المتحركة UglyDolls في عام 2019، مع كيلي كلاركسون وجانيل موناي وبليك شيلتون. كما تم الكشف عن جوناس كمدرب في سلسلة المسابقات الغنائية "ذا فويس" في أكتوبر 2019، ليحل محل جوين ستيفاني.يُعد الفنان الأمريكيمن أبرز الفنانين الغزيري الإنتاج، فمنذ بدايته في السينما عام 2008 ولمدة قاربت على الـ16 عاماً شارك ببطولة ما يُقارب العشرين فيلماً سينمائياً.ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شارك ببطولتها"Les Misérables in Concert، Careful What You Wish For، Goat، Jumanji: Welcome to the Jungle، Chaos Walking"، كما يُعد أحد أبطال مسلسل "Kingdom".جدير بالذكر أنتزوج من النجمة الهندية بريانكا تشوبرا، في الأول من ديسمبر عام 2018، ولديهما ابنة هي مالتي ماري، عن طريق أمّ بديلة، رحبا بها في يناير 2022.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»