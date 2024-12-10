فلاش باك 2024 - اليكم ما طرحه راغب علامة ونجوى كرم وهيفا وهبي ووائل كفوري وغيرهم

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنانون اللبنانيون الكثير من الأغاني في عام 2024، وذلك عبر يوتيوب والتطبيقات الموسيقية، نعرض لكم في هذا المقال جولة على أهم الإصدارات الفنية، وبداية نبدأ بالفنانراغب علامةالذي طرح أغنية "بيروت ولا روما"، من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو أحمد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع الموسيقي إيلي بربر.



ايضا طرح علامة أغنيته "شو عامل فيي" كتب كلماتها محمد علي عثمان، توزيع موسيقي ناصر الأسعد، ومن ألحان كرياكوس بابادوبولوس، أما الكليب تحت إدارة المخرج اليوناني أندرياس.

الفنانةنجوى كرمطرحت أغنية "يلعن البعد"، من كلمات وألحان إيفان نصّوح، أما الكليب فهو من إخراج كرم نقولا كرم.

ايضا طرحت "تعا نقعد" كتب كلماتها ولحنها عماد شمس الدين، توزيع موسيقي هادي شرارة، أما الكليب فحمل توقيع المخرج بيار خضرا.

الفنانةهيفا وهبيأطلقت أغنية "وصلتلها" من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان، والكليب من اخراج إيلي فهد.

وأيضاً طرحت أغنية "يا نحلة" هي من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع موسيقي هاني ربيع، ميكس وماستر سليمان دميان.

الفنانةماجدة الروميأطلقت أغنيتها "قمر تاني"، كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان عبد الرب إدريس، وإشراف عام عوض الرومي.

​​​​​​​أيضا طرحت أغنية "بعدني بقلبك"،كلمات إميل فهد، ألحان يحيى الحسن، توزيع داني حلو، إشراف عام عوض الرومي وإخراج شربل يوسف.



أطلق الفنانرامي عياشأغنيته "أهلا بالجمال"، من كلمات الشاعر مازن غنام وتوزيع وميكس The AB Brothers وماستر جان بيار بطرس، والكليب من اخراج فادي حداد.

أصدر عياش أغنية SWAY الشهيرة، لأول مرة باللغة العربية، كان قد غناها بوبي ريديل عام 1961 ، قام رامي عياش بنفسه بصياغة الكلمات واعداد اللحن، وأشرف على التوزيع الموسيقي ألكسندر ميساكيان، ميكس و ماستر جان بيار بطرس.

الفنانةكارول سماحةطرحت ألبوم "مختلفة" الذي ضم:

"غنوا لحبيبي": كلمات كارول سماحة، ألحان شريف بدر، توزيع هاني يعقوب.

"نفس": كلمات وألحان كارول سماحة، توزيع ألكسندر ميسكيان وميكس وماستر إيلي بربر.

"أجمل سنين": كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع ألكسندر ميسكيان وميكس وماستر إيلي بربر.

"كتير بخاف": كلمات وألحان نبيل خوري، توزيع وميكس سليمان دميان، وماستر إيلي بربر.

"حالة تخدير": كلمات وألحان كارول سماحة، توزيع ألكسندر ميسكيان وميكس وماستر إيلي بربر.

"مختلفة": كلمات وألحان كارول سماحة، توزيع ألكسندر ميسكيان وميكس وماستر إيلي بربر.

"حبيبي سلام": كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي، توزيع جورج قسيس، ميكس روجيه أبي عقل، ماستر إيلي بربر.

"خبيني بشنطة": كلمات كارول سماحة، ألحان Bojan Vasic، توزيع ألكسندر ميسكيان وميكس وماستر إيلي بربر.

"بقيت أسد": كلمات أحمد المالكي، ألحان بلال سرور، توزيع تميم وميكس وماستر إيلي بربر.

"بتعقد": كلمات وألحان كارول سماحة، توزيع جورج قسيس وميكس وماستر إيلي بربر.

"طب بعدين": كلمات عمر سامي، ألحان إسلام زكي، توزيع سليمان دميان، ميكس روجيه أبي عقل وماستر إيلي بربر.

"وقت الحب": كلمات سليم عساف، ألحان Bojan Vasic، توزيع ألكسندر ميسكيان وميكس وماستر إيلي بربر.

الفنانةنانسي عجرمأطلقت "من نظرة " كلمات وألحان زياد جمال، وتوزيع باسم رزق، وإخراج سمير سرياني .

كما أطلقت "قلبي يا محتاس" كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

وأيضاً أغنية "عام جديد" باللغة العربية الفصحى، هي عبارة عن قصيدة من كلمات الشاعر سلطان الضيط، وألحان هشام بولس وتوزيع باسم رزق.

أصدرت الفنانةنوال الزغبيأغنيتها "من باريس"، كلمات خالد فرناس، ألحان ياسر نور، توزيع موسيقي عمرو عبد الفتاح، والكليب من إخراج المخرج نضال بكاسيني.

طرحت الفنانةمايا دياب"كلّن قالولي" التي تعاونت بها مع الفنان اللبناني زياد برجي من حيث الكلام واللحن وهي من توزيع هادي شرارة، وأغنية ديالي باللهجة المغربية، من كلمات والحان محمد المرابط وتوزيع يونس الجحفاوي، وأغنية "تعالى وافرح" من كلمات احمد المالكي، الحان مدين وتوزيع هادي شرارة، وأغنية "عروس" من كلمات منير بو عساف، الحان وتوزيع هادي شرارة.



الفنانةإليساأطلقت باقي أغنيات ألبومها "أنا سكتين" وهي: فرحانة معك، كلو وهم، النظرة الأولى، شو كان بيمنعك، من أول السطر، نظرات، حظي ضحكلي، حلالي، خوليو وفيروز"، وبالتأكيد "أنا سكتين".

ايضا تم طرح ديو "حظي من السما" الذي جمعها بالفنان المصري أحمد سعد، كلمات محمد حدوتة ولحنها حمني، توزيع موسيقي إيهاب كلوبيكس.

الفنانوائل كفوريطرح "لآخر دقة"، من كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع موسيقي جمال ياسين، والفيديو كليب من إخراج عبد الله غنوم.

وأيضاً أغنية "حلو الحب" من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، ميكس وماستر رالف سليمان.

الفناننادر الأتاتطرح أغنية "يا قلب إمَّك" المخصصة للاعراس من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي علي دهب.

وأغنية "مش بس حبيبك"، وهي من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي عمر صباغ، وقد صورها الأتات على طريقة الفيديو كليب بتوقيع المخرج سعيد الماروق.

وأيضاً "أنا لبناني"، كلمات وألحان فارس إسكندر، وتوزيع موسيقي علي دهب، تسجيل ومكساج وماسترينغ فادي جديد، إخراج سام كيال.

الفنانزياد برجيأصدر أغنيته" اليوم يومي "، من كلمات جلبير أبي ناصيف، وألحان ريان برجي، توزيع ومكساج تيم، ماسترينغ كريس جيرينجر، وإخراج جان كلود ديب .

وأيضاً أغنية "حقك عليي "، وهي من كلمات أحمد ماضي، ألحان زياد برجي، توزيع موسيقي ألكساندر ميساكيان، مكس وماستر إيلي بربر، روجيه أبي عقل، إخراج جان كلود ديب.

الفنانناجي الأسطاطرح مع الفنان اللبناني صلاح الكردي ديو "ورجعنا التقنيا"، من كلمات والحان صلاح الكردي وتوزيع وليد المسيح. وقد تمّ تصويرها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج شهاب شهاب.

ايضا طرح الأسطا أغنية "شو هالمخلوقة" من كلمات وألحان فارس اسكندر وتوزيع عمر صباغ، والكليب من اخراج عبدالله غانم.

الفنانإيوانأطلق أغنيته " شو بيلبقلي " وهي من كلمات وألحان إيوان، إخراج جوزف نصار.

الفنانوليد توفيقطرح أغنية "ببعت السلام"، كلمات هاني عبد الكريم وألحان وتوزيع أكرم عادل وإخراج راي حاج.

الفنانمروان خوريطرح أغنية "الأنا"من ألحانه، كلمات علي المولى، توزيع عمرو الخضري، الكليب من اخراج وليد ناصيف.

​​​​​​​الفنانعامر زيانطرح أغنية "عشقتك" من كلمات جنى روحانا، ألحان جوزيف جحا، توزيع موسيقي روجيه خوري.

الفناننقولا سعادة نخلةأصدر أغنية "يسعد صباحك" كلمات وألحان نقولا سعادة نخلة وتوزيع فادي عزّو وتسجيل بول تاشدجيان.

​​​​​​​الفنانجوزيف عطيةأطلق أغنية "حضر حالك" من كلمات عادل رفول، ألحان وتوزيع موسيقي وسيم بستاني.

ايضا أطلق ​​​​​​​أغنية "من أولو" من كلمات محمد حيدر، ألحان وتوزيع موسيقي حسام الصعبي، والكليب من اخراج بسام الترك.

​​​​​​​أطلقت الفنانةماريتا الحلانيأغنية "حفضل أغني"، مع الفنان أنطوني أدونيس، واخراج إيلي سلامة.

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الفنانةماريلين نعمانأطلقت أغنية "نشاز" من كلمات وألحان وتوزيع موسيقي جاد عبيد، والكليب من إخراج لين طويلة، اضافة الى الأغاني التي عرضت في المسلسل المميز "ع أمل" : "متل الغيمة، هدنة، ليش ما برتجع."

​​​​​​​أصدر الفنانالوليد الحلانيأغنية "بزودي"، من كلمات والحان خالد الجراح، توزيع وميكس وماسترينغ اليان دبس.

الفنانفارس إسكندرطرح "دقّوا جراس الكنايس علّوا صوات الجوامع"، من كلماته وألحانه.

الفنانربيع الجميلطرح أغنية "مينك إنت" ألحان وتأليف زين، وتوزيع الرزق.

​​​​​​​الفنانةلين حايكطرحت أغنية "نسّيني"، من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي وتوزيع موسيقي ألكسندر ميساكيان، واخراج ريشا سركيس.