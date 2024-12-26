ميرنا وليد - بيروت - تمتلك الفنانة اللبنانية مايا دياب جمهوراً كبيراً يحبها، ويتابعها على مواقع التواصل، إذ لها الكثير من الأغنيات الجميلة، نذكر منها: "نيالي فيك، قاطفين، طول بالك، شكلك ما بتعرف انا مين، قولي، عروس"، وغيرها من النجاحات التي جعلتها من أهم الفنانات في العالم العربي.
موقع "الفن" التقى بـ مايا دياب في حفل جوائز الموريكس دور، وقد أجرينا معها لقاءً شيّقاً، تحدثنا فيه عن عدد من المواضيع، منها حفلها في إسطنبول، وإطلالالتها المثـ يرة للجدل.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو مايا دياب: "بطنش قبل ما اقرا ومحبة الأتراك الي كتير كبيرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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