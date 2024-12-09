بالصور- سعر خيالي جداً لحقيبة يد نور الغندور من Hermès.. وإطلالتها من أمام الطائرة الخاصة تخطف الأنظار

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة المصرية نور الغندور أنظار الجمهور بأحدث إطلالاتها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها من داخل الطائرة الخاصة بإطلالة كاجوال بغاية الأناقة ، حيث كانت ترتدي توب ضيق أسود ذات اكمام طويلة مع سروال جينز واسع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع قبعة على رأسها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت نور بيدها حقيبة من دار أزياء Hermès وصل سعرها إلى 77,160 دولار.

وكانت نشرت نور الغندور، مجموعة صور جديدة لها لأحدث إطلالاتها، وظهرت في إحدى الصور، وهي تقضي أوقاتاً عائلية، إذ كانت برفقة والدها في ظهور نادر له، ونشرت صورتين جديدتين تجمعهما سويا، بعد أن كانت أول مرة تشارك صور لها برفقته عام 2021 عندما احتفلت هي وعائلتها بعيد ميلاده في أسوان.

وأرفقت نور الصورة بتعليق لفتت فيه إلى أنها تقضي أوقاتاً مميزة، إذ كتبت: "كواليتي تايم" بالإنجليزية "quality time".