هكذا علق حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم على حقيقة حملها بطفلٍ ثانٍ

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:22 مساءً - على هامش تواجدهما بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة، علق لأول مرة الفنان حسن الرداد وزوجته النجمة إيمي سمير غانم على حقيقة حملها بطفلٍ ثانٍ، خاصةً بعد ظهورها بوزن زائد خلال المهرجان.

حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم من مهرجان البحر الأحمر السينمائي- مصدر الصورة Photo by Ernesto S. Ruscio / Getty Images for The Red Sea International Film Festival

حسن الرداد يرد على حقيقة حمل زوجته: ربنا يسهل

يتواجد النجموزوجتهفي مدينة جدة التاريخية بالمملكة العربية السعودية ، وذلك لحضور فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الرابعة، وعلى هامش المهرجان علق الثنائي على حقيقة حملبطفلها الثاني، حيث رد حسن الرداد لموقع " ET بالعربي" على سؤال متى سنرى أخ أو أخت لفادي طفلهما الأول، قائلًا: "يارب إن شاء الله، سمعت التعليقات من عدد من الأصدقاء ولكن لم أتابع بسبب الانشغال بالمهرجان".

أما إيمي فردت على نفس السؤال بعفويتها المعتادة ممازحة مراسلة " ET بالعربي" قائلة: "ادعيلي.. مامتك موجودة عايشة.. خليها تدعيلي".

يُذكر أن إيمي سمير غانم قد تعرّضت مؤخراً لوعكة صحية بسبب إصابتها بحساسية شديدة في الصدر، وخضعت لجلسات الأكسجين.

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يبتعدان عن الكوميديا في رمضان 2025

يشاركوإيمي سمير غانم في الماراثون الرمضاني القادم 2025 بمسلسل مكوّن من 15 حلقة، ويحمل اسماً مبدئياً وهو "مش هو ولا هي"، يكتبه أحمد سعد، وينتجه أحمد السبكي، ويجري حالياً اختيار المخرج المناسب والتعاقد معه للإعلان عن اسمه، وبدء التحضيرات مباشرةً، والمفاجأة أنلن يقدّما الكوميديا في المسلسل، وإنما اختارا موضوعاً يعتمد على الدراما الاجتماعية التي لا تخلو من التشويق.

يُذكر أن حسن الرداد قد قدّم في موسم دراما رمضان 2024 مسلسل "محارب"، وشارك في بطولته: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، محمود الليثي وآخرون.

أما إيمي سمير غانم فتغيب عن الدراما منذ 5 سنوات، وتحديداً منذ تقديمها مسلسل "سوبر ميرو" الذي عُرض في رمضان من عام 2019، وقد شارك في بطولته: سمير غانم، وحمدي الميرغني، وظهرت فيه دلال عبد العزيز كضيفة شرف.

