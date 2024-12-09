شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى صخر يتعرض لطلق نارى فى مسلسل رقم سرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الـ22 من مسلسل رقم سري، اعتراف وليد ـ أحمد ماجد شقيق لطفي عبود ـ صدقي صخر بأنه هو السبب في سجنه؛ لأنه هو من أبلغ ماجدة علوان ـ ناردين فرج بالفتيات الذين اتهاموا بالتحرش.

ثم يخرج لطفي عبود من السجن بعد إقناع واف ـ عمرو وهبة للفتيات بتغيير أقوالهم أمام النيابة، وتنتهي الحلقة بمشادة بين لطفي عبود وأسامة شطا، مما أدى تعرض لطفي لطلق ناري بعد رفضه الدفاع عنه.

مسلسل رقم سري من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات الإلكترونية.

يُعرض المسلسل على قناة DMC في الساعة 8 مساء، ورقم سرى بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، نادين، رامي الطمباري، أحمد الشامي، رانيا منصور، باسل الزارو، محمد سليمان، أحمد شاهين، كريم محجوب، محمد عبده، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وإشراف عام مصطفى العوضى، ويعتمد العمل على دراما التشويق والإثارة والألغاز.

مسلسل رقم سرى يدور حول "ندى عشماوى" فتاة فى منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك فى سنها وهى غير محبوبة فى عملها، ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات فى موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة بعض أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.