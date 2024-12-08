ليلى علوي تقدم مشيرة الخطيرة في موسم الرياض

وتدور أحداث فيلم "المستريحة" في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ويشارك في بطولة الفيلم، إلى جانب ليلى علوي، عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل

بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم: مصطفى غريب،

، عمرو وهبة، محمود الليثي وعبد الرحمن ظاظا ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة عند طرحه.