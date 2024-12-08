برندان فريزر يتحدث عن السينما السعودية: قادرة على جذب الجمهور وتثقيفه وتنويره

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 8 ديسمبر 2024 11:54 مساءً - مسيرته المهنية التي تزيد على 30 عاماً، أبرز أعماله، نظرته للصناعة السعودية والعربية، جميعها موضوعات خاض بها الممثل العالمي بريندان فريزر، في جلسته الحوارية، التي أُقيمت اليوم، ضمن عدد كبير من جلسات حوارية مع صناع السينما العالمية، تتضمنها الدورة الرابعة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي يستمر حتى 14 ديسمبر.

برندان فريزر يمدح الثقافة العربية



أشاد نجم هوليوود، برندان فريزر، البالغ من العمر 56 عاماً، والحائز على جائزة الأوسكار، بصناعة السينما السعودية والعربية أثناء حديثه اليوم قائلاً: "إن صانعي الأفلام في هذه المنطقة يعملون بشكل عاطفي وإنساني، عن تجارب واقعية يعيشونها. أثبتوا أنهم قادرون على جذب الجمهور وتثقيفه وتنويره ونقل القصة مع الحفاظ على كل العناصر المحترمة في صناعة الأفلام".

وتابع: "ما أفهمه في الثقافة العربية هو أنها كانت أمة من رواة القصص. لهذا السبب، أعتقد أنهم بذلك قد تخطوا الجزء الصعب من الطريق".

برندان فريزر يتحدث عن مهنته السابقة ومهنته المستقبلية

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وكشف الممثل الكندي برندان فريزر، عن رغبته في تجربة أشياء أخرى داخل عالم صناعة السينما، وقال: "أرى مستقبلاً إبداعياً خارج التمثيل، لا أرغب في أن أكون مخرجاً، لكنني مهتم بالإنتاج، هذا هو المكان الذي أعتقد أنني سأتوجه إليه بعد ذلك".

وتحدث فريزر أيضاً عن الوظائف التي قام بها قبل التمثيل، والتي تضمنت العمل في توصيل الطلبات، وفي مواقف السيارات، وقال فريزر مازحاً: "لقد قمت بتوصيل زينة الكريسماس على شجرة يبلغ طولها 150 قدماً، مع رجل خرج للتو من السجن، لم أكتشف ذلك إلا عندما كنت على ارتفاع 80 قدماً في الهواء تقريباً".



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المشاريع القادمة لنجم هوليوود

قدم برندان فريزر تحديثات خلال الجلسة، حول مشروعين أنهى تصويرهما هذا العام، ويأمل أن يتم إصدارهما في عام 2025.

وقال: "لقد انتهيت من فيلم في وقت سابق من هذا العام في اليابان بعنوان"عائلة للإيجار- Rental Family"، للمخرج هيكارين وهو مخرج أمريكي ياباني كتب قصة حول معنى أن يكون لديك عائلة، فهي ليست بالضرورة تلك التي ولدنا فيها، ولكن قد تكون العائلة هم الأشخاص الذين اكتسبتهم على مدار حياتك".

وتابع قائلاً: "اسم Rental Family يبدو غريباً ومضحكاً في حد ذاته، ولكن في طوكيو يمكنك استئجار أي شيء تقريباً؛ قبعة، عربة صغيرة وعائلة".

ويلعب فريزر في الفيلم، دور مغترب مقيم في طوكيو منذ فترة طويلة، وحصل على وظيفة في وكالة تأجير عائلية.

وتم توجيه سؤال للممثل من قبل أحد أفراد الجمهور حول سبب اختياره لـRental Family، كواحد من أول أدوار عودته بعد حصوله على جائزة الأوسكار، وجاء رد فريزر كالتالي: "لأن الفيلم كان بعيداً جداً عن أي شيء قرأته من قبل. لقد غيرت تجربتي في طوكيو حياتي. أعتقد أنه مكان رائع وأيضاً عمل رائع، لقد بذلت جهداً كبيراً في هذا العمل وفي تعلم اللغة اليابانية، وهذا ما كنت أفتقده".

وكشف فريزر أيضاً عن انتهائه مؤخراً من تصوير الفيلم الدرامي "D-Day" عن الحرب العالمية الثانية، والذي يلعب فيه دور القائد الأعلى دوايت دي أيزنهاور، مقابل أندرو سكوت في دور كبير مسؤولي الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة جيمس ستاج، من إخراج أنتوني ماراس.

كما صرح فريزر أيضاً أنه بدأ للتو، التدريبات على عودته القادمة إلى مسرح نيويورك، لأول مرة، منذ ما يقرب من 15 عاماً، وقدم نصيحة للممثلين الشباب بأن يتشجعوا للعمل على خشبة المسرح.

برندان فريزر وجائزة الأوسكار

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يُذكر أنه في عام 2023، حصد برندان فريزر أول جائزة أوسكار له في تاريخه الفني الطويل، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ95، ويُعتبر فريزر أول كندي يحصل عليها، وذلك عن دوره فيلم الدراما النفسية "The Whale" من إخراج دارين أرنوفسكي وبطولة برندان فريزر، سادي سينك وهونغ تشاو، وجسد فريزر دور مدرس لغة إنجليزية، يعاني من السمنة المفرطة، ومصاب بالعزلة الروحية.

وقبل الأوسكار، تحديداً في عام 2006، تم إدراجه في ممشى المشاهير في كندا، الذي يكرم إنجازات المواطنين الكنديين.

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