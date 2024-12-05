ذكرى وفاة منى مرعشلي .. صوت لن ينسى وذكرى تخلد أروع الألحان

ميرنا وليد - بيروت - اليوم 5 كانون الأول، تحل الذكرى السنوية الثامنة لوفاة الفنانة اللبنانية الراحلة منى مرعشلي، التي تركت بصمة كبيرة بالفن اللبناني.



منى مرعشلي، وُلدت في 15 تموز 1958 في بيروت وتوفيت في 5 كانون الأول 2016 عن عمر يناهز 58 عامًا إثر نوبة قلبية، بدأت مسيرتها الفنية عام 1973 في برنامج "ستوديو الفن"، وحققت شهرة واسعة بأغانيها مثل "شمس المغارب"، "يا شمس عمري غيبي"، و"لك شوقة عندنا"، تعاونت مع كبار الشعراء والملحنين مثل الأخوين الرحباني وزياد الرحباني، في ذكرى وفاتها، يظل صوتها وأغانيها خالدة في ذاكرة محبيها.