دعوى قضائية ضد “ماتيل” بسبب رابط إباحي على عبوات دمى للأطفال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجه شركة “ماتيل دعوى” قضائية بسبب ارتباط دمى Wicked عن طريق الخطأ، بموقع إباحي على العبوات الخاصة بالمنتجات التي يتم تسويقها للأطفال.

وبدأت الأزمة بعد طباعة عنوان URL لموقع إباحي عن طريق الخطأ على عبوات الدمى المرتبطة بالفيلم الموسيقي الناجح Wicked، ما وضع شركة صناعة الألعاب في مواجهة دعوى قضائية من قبل امرأة من ولاية كارولينا الجنوبية تقول إنها وابنتها القاصر “تضررتا بشكل لا يمكن إصلاحه” بسبب هذا الخطأ.

وفي دعوى جماعية رفعت أول من أمس الثلاثاء في محكمة فيدرالية في لوس أنجلوس، ادعّت هولي ريكيتسون بأنها اشترت دمية Wicked لابنتها، التي استخدمت لاحقاً هاتف iPhone لزيارة الموقع الموضح على العبوة.

وجاء في الشكوى: “لقد صُدمت تماماً لأن الموقع الإلكتروني Wicked.com لا علاقة له بالدمية Wicked. بدلاً من ذلك، قام موقع Wicked.com بلصق مشاهد من الإعلانات الإباحية على شاشة هاتفها. شعرت ريكتسون وابنتها “بالرعب” مما شاهدتاه وفق أقوالهما.

وتتهم دعوى ريكتسون شركة “ماتيل” بالإثراء غير العادل والإهمال وانتهاك الضمان الصريح وانتهاك الضمان الضمني للتسويق وانتهاك قانون الإعلان الكاذب في كاليفورنيا والمزيد.

وقال أحد المحامين في الدعوى الجماعية: “يثق الآباء في أن المنتجات آمنة وخالية من مخاطر التعرض لمحتوى ضار بالنسبة للأطفال”، مضيفاً: “لسوء الحظ، تم كسر هذه الثقة في هذه الحالة”.

وتابع: “إن هذه الدعوى القضائية لا تتعلق فقط باسترداد تكلفة هذه الدمى؛ بل تتعلق أيضًا بمحاسبة الشركات على المسؤولية التي تتحملها لحماية الأطفال. عندما تقوم شركة بتسويق منتج للأطفال الصغار، فإنها ملزمة بضمان أن كل جانب من جوانب هذا المنتج – من تصميمه إلى تغليفه – خالٍ من المخاطر التي تهدد سلامتهم ورفاهتهم”.

وأكّدت شركة “ماتيل” التي تقف وراء الألعاب الكلاسيكية مثل “باربي” و”هوت ويلز”، أنها لا تعلق على الدعاوى القضائية المعلقة. وقال الناطق باسم الشركة في بيان: “لقد عادت الدمى الشريرة للبيع بتغليف صحيح لدى تجار التجزئة عبر الإنترنت وفي المتاجر لتلبية الطلب القوي من المستهلكين على المنتجات. لا يؤثر الخطأ المطبعي السابق على العبوة بأي حال من الأحوال على القيمة أو تجربة اللعب التي يوفرها المنتج نفسه في العدد المحدود من الوحدات المباعة قبل التصحيح. نعرب عن امتناننا لمستهلكينا وتجار التجزئة على تفهمهم وصبرهم بينما كنا نعمل على معالجة المشكلة”.

واعتذرت شركة “ماتيل” عن الخطأ الشهر الماضي، بعد اكتشاف أن العملاء كان يتم توجيههم إلى موقع ويب للبالغين بدلاً من WickedMovie.com. ونصحت الشركة العملاء بالتخلص من عبوة المنتج وإخفاء الرابط الخاطئ.

ولكن هذا لم يكن كافياً بالنسبة لريكتسون وفريقها القانوني، الذين يقولون في الشكوى إن الشركة “لم تقدم أي استرداد للمستهلكين الذين اشتروا الدمى بالفعل مثل المدعي وأعضاء المجموعة المفترضين كما ادعوا هنا”.