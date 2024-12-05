رانيا يوسف عن انتقادات إطلالاتها: ما الذي أفعله أكثر من غيري؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعجّبت الفنانة رانيا يوسف من انتقاد البعض لإطلالاتها ووصفها بـ”المثيرة للجدل”، مشيرةً في تصريحات إعلامية الى أن السوشيال ميديا هي السبب في إطلاق هذا المصطلح عليها.

وقالت رانيا: “جملة تثير الجدل ظهرت على السوشيال ميديا، يعني إيه بثير الجدل؟ يعني بعمل إيه زيادة عن غير كل زملائي؟ كل الفنانات بيلبسوا المفتّح والمقفّل”.

يُذكر أن رانيا يوسف تعاقدت أخيراً على مسلسل “نص الشعب اسمه محمد”، والذي يلعب بطولته عصام عمر، والمقرر عرضه في موسم رمضان 2025.

وكانت رانيا يوسف قد انتهت من تصوير مسلسل “موضوع عائلي 3″، تمهيداً لعرضه خلال الفترة المقبلة، ويشاركها في بطولته كلٌ من: ماجد الكدواني، نور اللبنانية، رنا رئيس، طه دسوقي، محمد رضوان، سماء إبراهيم…، وهو من إخراج أحمد الجندي.

كما تنتظر رانيا يوسف عرض مسلسلها “روج أسود”قريباً، وهو من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشاركها في بطولته عدد من الأسماء اللامعة في الوسط الفني، منهم: داليا مصطفى، أحمد فهيم، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، عابد عناني، وأحمد جمال سعيد.