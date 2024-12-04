أحمد أمين يعود بالزمن 100 سنة إلى الوراء في رمضان 2025

أحمد أمين يقدم الكوميديا الممزوجة بالفانتازيا مجدداً

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أحمد أمين ضيف شرف مسلسل "ساعته وتاريخه"

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 11:55 مساءً - يعود الفنانإلى منافساتبمسلسل جديد يحمل اسم "" من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وذلك بعد غيابه عن رمضان الماضي، حيث يضع أمين اللمسات الأخيرة على تحضيرات العمل تمهيداً لبدء تصوير أول مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة حسب الخطة التي وضعها القائمون على العمل.اختارتقديم الكوميديا الممزوجة بالفانتازيا خلال أحداث مسلسل ""، وهو اللون الذي تميز به، حيث يعود أمين بالزمن إلى الوراء 100 عام تقريباً خلال بعض من أحداث العمل، لاسيما وأنه يجسد شخصية لص تائب في زمن وجود الإنجليز بمصر، وذلك ليس بجديد على أحمد أمين الذي عاد بالزمن أيضاً إلى الوراء في أكثر من حلقة خلال أحداث مسلسله الأخير "".يمكنكِ قراءة.. الممثل أحمد أمين: تعلمت الدرس من مسلسل «الصفارة» وأرفض حصر نفسي في قالب معينمسلسل "" يعرض في موسم دراما رمضان 2025، يشارك في بطولته الفنانة ركين سعد التي تلعب دور البطولة النسائية أمام، وتم التعاقد أيضاً مع الفنانين صدقي صخر، حاتم صلاح، حمزة العيلي وعبد الرحمن محمد، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في البطولة، والعمل تأليف ورشة كتابة وإخراج حسام علي.وفي سياق آخر يظهركضيف شرف خلال حلقات مسلسل "" المقرر انطلاق عرضه غداً الخميس، ويعرض بواقع حلقتين كل أسبوع يومي الخميس والجمعة، والعمل يتناول أحداثاً حقيقية من ملفات المحاكم المصرية، يتكون من مجموعة من الحلقات المنفصلة، بطولة الفائزين في برنامج "" لاكتشاف المواهب والذي تم تقديمه مؤخراً.ويشارك في حلقات "" عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف على رأسهم: أحمد أمين، أروى جودة، هبة مجدي، حنان سليمان، أحمد صيام، أحمد داش، مايان السيد، خالد أنور، مريم الجندي، حنان سليمان، خالد كمال، سليمان عيد وغيرهم والمسلسل من تأليف محمود عزت، ومن إخراج عمرو سلامة، وعمرو موسى، وأحمد عادل.اقرئي أيضاً.. أجواء الرعب تسيطر على برومو مسلسل ساعته وتاريخه لأحمد أمين.. شاهدوهوقدمآخر أعماله، مسلسل "" من 15 حلقة في، وشارك في بطولته طه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وظهور خاص محمود البزاوي ومحمد رضوان، والعمل تأليف ورشة كتابة وإخراج علاء إسماعيل.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»