جاستن تيمبرليك يلغي حفلته الثالثة في الجولة لأسباب صحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 ديسمبر 2024 01:21 مساءً - كان الجمهور في انتظار حفل المغني وكاتب الأغاني جاستن تيمبرليك، المقرر إقامتها يوم غد الإثنين 2 ديسمبر ضمن جولته الغنائية في أوكلاهوما سيتي، لكن انتظارهم انتهى بمفاجأة غير سارة، عندما أعلن المغني إلغاء عرضه المنتظر.

جاستن تيمبرليك يلغي حفلة أخرى

إعتذار جاستين تيمبرليك عن حفله المقرر غداً- الصورة من قصص إنستغرام الخاصة به

في رسالة شاركها يوم أمس السبت 30 نوفمبر، عبر قصص إنستغرام الخاص به، أخبر جاستين تيمبرليك، البالغ من العمر 43 عاماً، جمهوره أنه يلغي عرض Forget Tomorrow World Tour في أوكلاهوما سيتي في 2 ديسمبر بسبب إصابة مستمرة في الظهر تعرض لها مؤخراً في نيو أورلينز، حيث آخر حفلاته يوم الاثنين 25 نوفمبر، وهو اليوم الذي حدثت فيه الإصابة على ما يبدو.

وكتب في رسالته: "أنا آسف جداً أوكلاهوما سيتي. يجب أن ألغي العرض في 12/2. لقد أصبت في ظهري في نولا وأوصاني أطبائي بالراحة لفترة أطول قليلاً. شكراً لدعمكم- أنتم جميعاً تعلمون أنني أكره القيام بذلك".

وبهذا الحفل الذي ألغاه تيمبرليك، تكون هذه هي المرة الثالثة في الأسابيع الأخيرة التي يعيد فيها مغني "Selfish" ترتيب جدول جولته لأسباب صحية، حيث كتب في منشور على إنستغرام في 22 أكتوبر: "لم أكن أشعر بحالة جيدة خلال العروض القليلة الماضية واتضح أنني مصاب بالتهاب الشعب الهوائية والتهاب الحنجرة. أنا آسف جداً لأقول إنني بحاجة إلى إعادة جدولة العروض القليلة القادمة من 23 أكتوبر حتى 2 نوفمبر.. شكرًا لتفهمكم، سأعوضكم".

كما ألغى العضو السابق في فرقة NSYNC سابقاً عرضه في الثامن من أكتوبر في نيوجيرسي وأعاد جدولته بسبب إصابة لم يتم الكشف عنها، وكتب حينها على إنستغرام: "أنا آسف جداً لتأجيل عرض الليلة. لدي إصابة تمنعني من الأداء. أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم رؤيتكم جميعاً - لكنني أعمل على إعادة جدولة العرض في أقرب وقت ممكن. أعدكم بالتعويض وتقديم العرض الذي تستحقونه جميعاً. شكراً لكم جميعاً على تفهمكم. أقدر دعمكم دائماً".

جولة Forget Tomorrow World

بعد إنقطاع دام لمدة 5 سنوات، عاد المغني جاستين تيمبرليك للجولات الغنائية بجولة Forget Tomorrow World في يناير الماضي. وتتضمن الجولة تسع محطات أخرى في الولايات المتحدة في عام 2024 وتستمر طوال عام 2025 في الولايات المتحدة ودولياً حتى يوليو.

يتميز العرض الذي يستمر لمدة ساعتين بقائمة أغاني مكونة من 29 أغنية ويسلط الضوء على ألبوم الاستوديو السادس للنجم، Everything I Thought It Was. كما يتضمن أيضاً الأغاني المفضلة لدى المعجبين مثل "My Love"، "Cry Me a River"، "Suit & Tie" و"Rock Your Body".

