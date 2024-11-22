شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة ورئيس الأوبرا على ريد كاربت ختام مهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

حضر كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، والدكتورة لمياء زايد رئيس الأوبرا على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى بدورته الـ45، بدار الأوبرا المصرية، والمذاع حصرياً علي قناة Dmc، وكان في استقبالهما الفنان حسين فهمي.

وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من حسين فهمى وزوجته، وميرهان حسين، رانيا يوسف، لقاء الخميسي، هاني عادل وزوجته دياموند عبود، صبري فواز، خالد عبد الجليل، والمخرج رشيد مشهراوي، المخرج أحمد صقر، سمية الألفي، كاتيا كعدي، جهاد حسام الدين وهاجر الشرنوبي، المذيعة جاسمين طه، الإعلامي عمرو الليثي، الإعلامي تامر أمين، المخرج أشرف فايق.

وكانت الدورة الـ 45 من المهرجان شهدت عرض ما يقرب من 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وحرص مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 على الاهتمام الكبير بفلسطين وكل ما يخص السينما الفلسطينية، إذ شهدت الفعاليات عرض مجموعة أفلام "من المسافة صفر" وهي مجموعة من الأفلام القصيرة التي أطلقها المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، استجابةً للأحداث التي تلت هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث يجمع المشروع 22 مخرجًا من غزة، مقدّمًا رؤية سينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح"، بالإضافة إلى جائزتين خاصين بالسينما الفلسطينية وأفلام من غزة.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF.