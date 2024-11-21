أحمد مالك وهدى المفتى من مطعم الحبايب لأولى بطولاتهما في رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2024 11:49 صباحاً - تربط الفنانان أحمد مالك وهدى المفتي صداقة قوية على المستوى الشخصي، وتكللت هذه الصداقة على المستوى العملي بتعاونهما في 5 أعمال ما بين الدراما والسينما على مدار السنوات الماضية، آخرها مسلسل "مطعم الحبايب" الذي عرض خلال شهر أكتوبر الماضي على إحدى المنصات الرقمية وحقق ردود أفعال وانتشاراً جيداً.

"مطعم الحبايب" يُمهد البطولة لأحمد مالك وهدى المفتي

ويبدو أن مسلسل "مطعم الحبايب" كان فاتحة خير على الثنائي أحمد مالك وهدى المفتي، حيث أنه بعد انتهاء عرض العمل تعاقد كل واحد منهما على تقديم أولى بطولاته المطلقة في منافسات موسم دراما رمضان 2025، ليكون الثنائي على موعد مع التنافس. وكل واحد يتحمل مسؤولية بطولة عمل، خلال الموسم، بعدما اجتمعا سوياً بالأفلام والمسلسلات خلال السنوات الماضية.

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ويدخل أحمد مالك منافسات دراما رمضان 2025، بأول بطولة مطلقة في الدراما التليفزيونية، خلال مسلسل "وِلعة ومفتاح" بمشاركة طه دسوقي ومن إخراج شادي عبد السلام ومقرر إنطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة، ويسجل العمل عودة أحمد مالك إلى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات، وتحديداً منذ مشاركته في "نسل الأغراب" الذي عُرض عام 2021 من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر وتأليف وإخراج محمد سامي.

هدى المفتي بأول بطولة مطلقة في رمضان

فيما تخوض الفنانة هدى المفتي، هى الأخرى أولى بطولاتها في موسم دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل مكوّن من 15 حلقة لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، وهو من تأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عرض مؤخراً، وإخراج كوثر يونس في أولى تجاربها الإخراجية في الدراما بعد تجربتها الأولى في السينما خلال فيلم "مقسوم"، ومن إنتاج عبد الله أبو الفتوح.

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وسبق وتعاون أحمد مالك وهدى المفتي، قبل "مطعم الحبايب" في: مسلسلي "بيبمو" بمشاركة ويجز، ملك الحسيني، سارة عبد الرحمن، محمد لطفي، وسينتيا خليفة وإخراج عمرو سلامة، و"تحقيق" بمشاركة خالد أنور، تارا عماد، على قاسم، مي الغيطي، وفيلمي: "رأس السنة" بمشاركة اياد نصار، شيرين رضا، بسمة، انجي المقدم، وعلي قاسم، و"كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري.

يذكر أن "مطعم الحبايب" آخر أعمال أحمد مالك وهدي المفتي، دارت أحداثه في إطار كوميدي، حول "أبو المجد"، الذي يمتلك مطعماً في أحد الأحياء، ويدخل في خلافات ومناوشات بشكل شبه يومي مع أصحاب المطاعم المجاورة له، من منطلق المنافسة في ما بينهم، لكن تجمعهم بالنهاية حالة من الوحدة والترابط دون التسبب في أي ضرر، والعمل مكون من 12 حلقة.

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