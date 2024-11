تفاصيل تكريم المخرج كيفين كوستنر بحفل توزيع جوائز Golden reel

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 10:39 مساءً - تم الإعلان عن تكريم الممثل والمخرج كيفين كوستنر - Kevin Costner الحائز على جائزة الأوسكار من خلال منحه جائزة Motion Picture Sound Editors "MPSE" بحفل توزيع جوائز Golden Reel السنوي في دورته الثانية والسبعين من MPSE والتي ستُقام في 23 فبراير 2025 على مسرح Ebell في لوس أنجلوس.

كيفين كوستنر أسر الجماهير بقصصه القوية

وقال رئيس MPSE ديفيد باربر من خلال بيان إعلان تكريم كيفين كوستنر: "لقد أسر كيفين كوستنر الجماهير بقصصه القوية طوال حياته السينمائية المرموقة من أفلام الغرب الملحمية إلى الدراما المؤثرة، وقد أثار استخدامه للصوت كجزء لا يتجزأ من سرد القصص السينمائية مشاعرنا وغمر المشاهدين في العوالم التي ابتكرها لعقود من الزمن".

مًضيفاً: "هذا الشغف بالصوت واضح تماماً في أحدث مشروع طموح له ملحمة Horizon، يسعدنا تكريمه بجائزة صانع الأفلام، تقديراً لمساهماته الاستثنائية في فن سرد القصص من خلال الصوت في الأفلام والتلفزيون".



وتُمنح جائزة "MPSE Filmaker" سنوياً لصانعي الأفلام المتميزين، ويتم منحها لمُبدع قدم خلال أفلامه السينمائية مشاهد تصويرية بأعلى جودة وبشكل احترافي.



المسيرة الفنية للمخرج كيفين كوستنر

يُذكر أن المُخرج كيفين كوستنر صاحب مسيرة طويلة في هوليوود، وقد بدأ مسيرته من الدراما الجماعية "The Big Chill" لينطلق عقب ذلك في مسيرته الفنية والتي قدم من خلالها قائمةً رائعةً من الأعمال الفنية ومن أبرز أفلامه السينمائية "JFK، Silverado، No Way Out، Bull Durham، Field of Dreams، The Bodyguard، Wyatt Earp.

كما جسد أيضاً شخصية "جوناثان كينت" والد سوبرمان خلال أحداث فيلم "Man of Steel" عام 2013، فيما قام مؤخراً ببطولة مسلسل تايلور شيريدان "Yellowstone"، والذي غادره في موسمه الخامس.



