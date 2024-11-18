جينيفر عازار تنهي تصوير مسلسلها "دافع مشروع" .. وهذه تفاصيل العمل

ميرنا وليد - بيروت - انتهى المخرج السوري يمان إبراهيم من تصوير مسلسل "دافع مشروع"وهو من تأليف رضوان شبلي وبطولة الاعلامية والممثلة جينيفر عازار في أولى مشاركاتها في الدراما السورية، إلى جانب روبين عيسى، عامر علي، رائد مشرف، حمادة سليم، ساندرا ميهوب، لارا سعادة، يوشع محمود، أكرم حلبي، علي قاسم، علا حمد، شروق البني، سيزار القاضي، مابيل سويد.



يتألف المسلسل من 10 حلقات ضمن إطار التشويق والغموض والإثارة، وتدور أحداثه حول جريمة غامضة تتورط فيها إحدى الشخصيات التي يتم الإيقاع بها من جانب أصدقائها والمقربين منها، قبل أن تتكشف خيوطها شيئاً فشيئاً مع تشابك خطوط العمل الدرامية.