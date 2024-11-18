ياسمين الخطيب بأول تعليق على فسخ عقدها مع محطة "النهار"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت المعلومات ان الاعلامية المصرية ياسمين الخطيب التي تقدم برنامج "شاي بالياسمين" وإدارة محطة "النهار" قد فسخا عقدها على اثر الازمة التي تعرضا لها على خلفية عرض حلقة البلوغر هدير عبد الرازق الذي سرب لها فيديو مخل بالاداب.



وعلقت ياسمين على الموضوع من خلال منشور على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت : "كل الشكر لقناة النهار لتفهمها موقفي، وتنفيذها رغبتي بفسخ التعاقد معها بالتراضي. خالص تمنياتي للقناة بالتوفيق والنجاح في القادم".

يذكر ان المحلس الاعلى لتنظيم الاعلام قد اتخذ توقيف ياسمين وبرنامجها لفترة 6 أشهر وبدأت التحقيق حول الحلقة التي لاقت صدى سلبي كبير.