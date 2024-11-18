الامارات | مكتوم بن محمد: عمان منّا وفينا وبتطلعاتنا المشتركة سنحقق مستقبلاً باهراً لشعبينا الشقيقين بإذن الله

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، 54 عاماً من الازدهار والنهضة والتطور والتنمية، كلّ عام وسلطنة عمان قيادةً وشعباً في عز ورفعةٍ دائمة.

وأضاف سموه قائلاً "في يومها الوطني نستذكر التاريخ الراسخ الذي يجمعنا بالسلطنة، والأخوّة التاريخية التي تجمعنا بشعبها، عمان منّا وفينا، وبتطلعاتنا المشتركة سنحقق مستقبلاً باهراً لشعبينا الشقيقين بإذن الله".