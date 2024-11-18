إبنة كارلا حداد وطوني أبو جودة تطل كالأميرات في عيد ميلادها.. هذا فستانها

ميرنا وليد - بيروت - خطفت ليا إبنة مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد والممثل اللبناني طوني أبو جودة لأنظار بعيد ميلادها مرتدية فستان متوسط الطول باللون الزهري لامع ومن دونن أكمام، وبدت كالأميرات، مع شعر طويل وايفي.



وشاركت كارلا الجمهور مجموعة صور من الحفل، وعلقت معبرة عن حبها لإبنتها وفخرها بها، وقالت: "عيد ميلاد سعيد الخامس عشر لابنتي الجميلة! كان الاحتفال بك فرحة دامت أسبوعًا كاملًا لأن وجودك هو سبب للاحتفال كل يوم. أنا فخورة بك جدًا وأتمنى لك حياة مليئة بالحب والسعادة. باركك الله وكل عائلتك!".