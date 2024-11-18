ميرنا وليد - بيروت - خطفت ليا إبنة مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد والممثل اللبناني طوني أبو جودة لأنظار بعيد ميلادها مرتدية فستان متوسط الطول باللون الزهري لامع ومن دونن أكمام، وبدت كالأميرات، مع شعر طويل وايفي.
وشاركت كارلا الجمهور مجموعة صور من الحفل، وعلقت معبرة عن حبها لإبنتها وفخرها بها، وقالت: "عيد ميلاد سعيد الخامس عشر لابنتي الجميلة! كان الاحتفال بك فرحة دامت أسبوعًا كاملًا لأن وجودك هو سبب للاحتفال كل يوم. أنا فخورة بك جدًا وأتمنى لك حياة مليئة بالحب والسعادة. باركك الله وكل عائلتك!".
كانت هذه تفاصيل خبر إبنة كارلا حداد وطوني أبو جودة تطل كالأميرات في عيد ميلادها.. هذا فستانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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